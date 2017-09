Irma afgezwakt tot categorie 1

Plaatselijke media meldden in Florida dat de waterschade gigantisch is, maar dat Irma minder ellende heeft veroorzaakt dan van tevoren gevreesd. Volgens de autoriteiten is er op dit moment geen informatie binnengekomen over 'catastrofale schade'. ,,Ik heb daar nog niets over gehoord. Dat wil niet zeggen dat die schade er niet is, het wil zeggen dat we die informatie niet hebben'', aldus Bryan Koon, directeur van de hulpverleningsdiensten in Florida.