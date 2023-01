Iraniër (32) in Duitsland opgepakt voor verkrijgen gevaarlijke gifstoffen, wilde mogelijk aanslag plegen

Duitse antiterreur-rechercheurs hebben een 32-jarige man opgepakt die een door islamisten gemotiveerde aanslag zou hebben beraamd. Hij wordt verdacht van het verkrijgen van de gifstoffen cyanide en ricine. De man, die de Iraanse nationaliteit heeft, werd opgepakt in Castrop-Rauxel in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Het gaat om een aanhanger van een soennitische islamitische terreurgroep die volgens Duitse veiligheidsbronnen niet in opdracht van de Iraanse autoriteiten handelt. Zijn broer, die toevallig ook in het appartement in Castrop-Rauxel was toen de politie de verdachte arresteerde, was bekend bij de politie maar niet in verband met islamistisch terrorisme. Het is nog onduidelijk of hij op de hoogte was van de veronderstelde aanslagplannen. De broers zouden beiden sinds 2015 in Duitsland zijn.

Beschermende pakken

De 32-jarige Iraniër wordt ervan verdacht de gifstoffen cyanide en ricine te hebben aangeschaft, zo meldden de openbaar aanklager van Düsseldorf, de politie van Recklinghausen en de politie van Münster in de nacht van zaterdag op zondag in een gezamenlijke verklaring. Ricine is een zeer giftige stof die ook als biologisch wapen ingezet wordt. De autoriteiten meldden zondagmiddag dat in de woning van de Iraniër geen sporen van de gifstoffen zijn gevonden.

De autoriteiten hebben zaterdagavond de woning van de verdachte in Castrop-Rauxel, zo’n 15 kilometer ten noordwesten van Dortmund, doorzocht. Een groot gebied rond de woning werd afgezet. De hulpverleners droegen beschermende pakken tegen het mogelijke gif.

De Duitse krant Bild meldt dat de federale recherche de verdachte op het spoor zou zijn gekomen na een tip van een buitenlandse inlichtingendienst. Volgens de krant zou ‘een bevriende geheime dienst’ de Duitse veiligheidsautoriteiten hebben gewaarschuwd voor een mogelijke chemische bomaanslag. Hoe ver de plannen gevorderd waren, is niet bekend. Ook is niet duidelijk wie of wat het doelwit van de aanslag moest zijn.

Ricine

Ricine is een sterk gif dat van nature voorkomt in castorbonen, ook wel wonderbonen genoemd. Die zijn naar verluidt vrij gemakkelijk te koop of zelf te kweken. Nadat de zaden voor de olie zijn uitgeperst, kan het gif uit de resten worden gewonnen. Het gif is in zuivere toestand, zelfs in kleine hoeveelheden, dodelijk. Voor de mens is 0,03 milligram van de stof al fataal. Het kan worden ingeademd, ingeslikt of ingespoten. Tegen ricine bestaat geen tegengif.

Het is niet voor het eerst dat de Duitse politie te maken krijgt met ricine, in combinatie met een mogelijke aanslag. In 2018 werd een stel opgepakt in Keulen voor het beramen van een biologische bomaanslag. De twee hadden online grondstoffen en materiaal besteld om een giftige bom mee te maken. De man werd veroordeeld tot tien jaar cel, de vrouw tot acht jaar.

Omdat het in zeer kleine hoeveelheden al dodelijk is, is ricine meer dan eens gebruikt om een brief mee te vergiftigen. De Amerikaanse presidenten Trump en Obama kregen beiden eens zo'n brief toegestuurd, die werd onderschept door de veiligheidsdiensten.

