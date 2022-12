‘Iran haalt gehate moraliteitspolitie van straat’, nieuwe protesten aangekondigd

Eerder dit weekeinde had Montazeri al laten weten dat het Iraanse parlement en de rechterlijke macht zich buigen over wetsvoorstellen rond het verplicht dragen van de sluier voor vrouwen. Montazeri beloofde ‘snelle resultaten’, zonder te specificeren in welke richting de omstreden wet eventueel aangepast of versoepeld kan worden. De sluier werd verplicht in Iran in 1983, vier jaar na de islamitische revolutie van 1979, om ‘de cultuur van fatsoen en hijab te verspreiden’.

Tijdens een bijeenkomst gisteren in de heilige stad Qom hintte de procureur-generaal dat de patrouilles van de gehate zedenpolitie of moraliteitspolitie binnenkort zouden stoppen, aldus het Franse persbureau AFP. De moraliteitspolitie, bekend als de Gasht-e Ershad (begeleidende patrouilles), werd opgericht onder de ultraconservatieve president Mahmoud Ahmadinejad om ‘de cultuur van fatsoen en hijab te waarborgen’. De politieagenten die anderen controleren op hun kleding zijn herkenbaar aan groene uniformen (mannen) en vrouwen die zelf de zwarte chador dragen, die het hoofd en bovenlichaam bedekt. Deze eenheid begon haar eerste patrouilles in 2006.

Verzet

Het verzet tegen de religieuze kledingregels is groter dan ooit. In Iran zijn al maanden lang heftige protesten aan de gang sinds de dood van Mahsa Amini. Deze 22-jarige Iraanse stierf op 16 september na haar arrestatie door de ‘zedenpolitie’ wegens het overtreden van de kledingvoorschriften van de Islamitische Republiek, die vrouwen verplichten in het openbaar altijd een sluier te dragen. Amini droeg haar hoofdbedekking niet volgens de voorschriften en werd volgens haar familie gefolterd. In het hele land worden sindsdien protesten geleid door vrouwen die slogans roepen tegen de regering of demonstratief hun hoofddoek afdoen en die verbranden.

,,Het parlement en de rechterlijke macht werken aan deze kwestie”, aldus procureur-generaal Mohammad Jafar Montazeri. Waarnemers vragen zich af hoeveel ruimte er is voor hervorming aangezien de ultraconservatieve president Ebrahim Raisi alweer nieuwe kledingbeperkingen heeft opgelegd. Raisi zei vandaag in Teheran tijdens een conferentie: ,,Onze grondwet heeft solide en onveranderlijke waarden en principes (...) Maar er zijn implementatiemethoden van de grondwet die kunnen worden aangepast”.

Sinds de dood van Mahsa Amini en de hevige protesten die daarop volgden, laat een groeiend aantal vrouwen hun sluier thuis, vooral in het chique noorden van de hoofdstad Teheran.

Nieuwe protesten

Overigens hebben activisten opgeroepen tot nieuwe landelijke protesten tegen het radicaalislamitische regime. De stakingen en betogingen zouden van maandag tot woensdag moeten duren, is op sociale media te lezen.

In berichten op de sociale media wordt aangeraden paramilitaire eenheden op motoren aan te vallen. Die veiligheidstroepen spelen een grote rol bij het neerslaan van demonstraties. De afgelopen weken dumpten betogers olie op wegen en richtten zij barricades op om de eenheden tegen te houden. Duizenden Iraniërs en ongeveer 40 buitenlanders, onder wie een Nederlander, werden de afgelopen maanden al gearresteerd tijdens demonstraties. Mensenrechtenorganisaties schatten dat al ongeveer 470 betogers zijn gedood. Onlangs gaf Iran zelf voor het eerst meer dan 300 doden toe, onder wie ook agenten.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: