'Iran bereidt wraakactie voor op moord generaal Soleimani’

Als de aanslag inderdaad wordt uitgevoerd, zet dat de toch al zeer gespannen verhoudingen tussen de VS en Iran verder onder druk. De Amerikaanse president Donald Trump zou in dat geval onder zware druk komen te staan om terug te slaan, schrijft Politico.

Amerikaanse functionarissen zijn sinds het voorjaar op de hoogte van een algemene bedreiging tegen de ambassadeur, aldus de functionarissen. Maar die informatie is de afgelopen weken specifieker geworden. De Iraanse ambassade in Pretoria is betrokken bij het complot, zei de Amerikaanse regeringsfunctionaris. Marks is inmiddels op de hoogte gebracht van de dreiging, aldus de regeringsfunctionaris.