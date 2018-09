Iran arresteert 22 mensen voor dodelijke aanslag Ahvaz

Teheran gaf de Verenigde Staten en hun bondgenoten de schuld van de terreurdaad die zaterdag 25 personen het leven kostte, onder wie twaalf leden van de revolutionaire garde.



,,De verdachten zijn geïdentificeerd en opgepakt. In het huis dat toebehoorde aan de vijf schutters zijn wapens, exclusief materiaal en communicatieapparatuur in beslag genomen'', aldus een verklaring die via persbureau Tasnim naar buiten werd gebracht. De daders werden ook doodgeschoten. Maandag bleken het er vijf te zijn in plaats van vier.



De in Nederland gehuisveste Arabische verzetsbeweging voor de bevrijding van Ahvaz (ASMLA) ontkende elke betrokkenheid. Leden van deze groepering claimden, evenals Islamitische Staat, de verantwoordelijkheid voor de aanslag maar ze zijn volgens de ASMLA al in 2015 uit de organisatie gezet.