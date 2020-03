Iraanse leiders waarschuwen voor ‘miljoenen doden’

Iran koerst af op een catastrofe in de strijd tegen het coronavirus. Na China en Italië slaat Covid-19 het hardst toe in Iran met 1000 doden en meer dan 16.000 besmettingsgevallen. Gevreesd wordt dat Iran het dodental van China (meer dan 81.000) ruimschoots zal overtreffen omdat de Iraanse leiders geen greep krijgen op het gedrag van hun bevolking. In andere landen, van China tot Nederland en de Verenigde Staten geven burgers wel gehoor aan alle adviezen. Maar niet in Iran, waar veel inwoners doen alsof er niets aan de hand is. Ze blijven niet thuis, gaan gewoon op reis, mijden geen contact en slaan adviezen voor betere hygiëne in de wind.