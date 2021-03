Inzamelingsactie voor van megaoplichting verdachte Nederlander in Thaise cel

Op GoFundMe is een inzamelingsactie gestart voor een Nederlander die in Thailand in de cel zit op verdenking van een mega-oplichting. Wesley Halbach (37) liet volgens de politie 10.000 Thai onder valse voorwendselen geld inleggen in een piramidespel waarmee hij zo’n 2,7 miljoen euro verdiende. Wesley's Finse echtgenote zegt dat haar man er is ingeluisd.

‘Wesley wordt beschuldigd van daden die hij niet heeft verricht. Hij is het slachtoffer van een grote set-up, was erg naïef en vertrouwde de verkeerde mensen en nu leven we in een nachtmerrie’, begint Sanna Kilpinen haar toelichting bij de inzamelingsactie die ze twee dagen geleden lanceerde. Het streefbedrag is 9000 euro waarvan inmiddels ruim 1100 euro binnen is. Het geld is volgens de Finse bestemd voor de borgsom en advocatenkosten.

De vrouw zegt Wesley al meer dan 5 jaar te kennen en noemt hem ‘een van de aardigste mensen die ik ken'. Haar echtgenoot zit vast in afwachting van de rechtszaak tegen hem. ‘Wie ooit in een Thaise gevangenis zat, weet hoe moeilijk het leven er kan zijn. Er is een constante overbevolking, ziekte, gebrek aan schoon voedsel en water, enorme hitte, gebrek aan toegang tot mensen buiten de gevangenis, incidenteel geweld en dood, en andere uitdagingen. Wesley is een familieman en hem steunen zou veel betekenen voor zijn familie en vrienden. We hebben al ons spaargeld al gebruikt om hem te helpen vechten voor zijn gerechtigheid. Help ons alstublieft door te doneren en geef mijn lieve dochter haar vader terug'.

Halbach werd medio februari met vrouw en dochtertje gearresteerd op de luchthaven van Suvarnabhumi Airport in Bangkok. Ze stonden volgens de politie op het punt om met een KLM-vlucht naar Nederland te vliegen. De arrestatie van de 37-jarige buitenlander vloeide voort uit een in Phuket uitgevaardigd gerechtelijk bevel voor ondervraging wegens beschuldigingen van fraude. De Nederlander zou een online winkelcentrum-zwendel hebben geleid waarbij gebruik werd gemaakt van de communicatie-app LINE en een reeks in China geregistreerde internetdomeinen die handelden onder de naam SPM Shopping Mall, meldde de nieuwssite Thai Examiner destijds.

Volgens de politie ging het om een klassiek piramidespel waarbij deelnemers tot wel 200.000 Baht investeerden (zo'n 5453 euro). Ze werden na betaling aangemoedigd om op een reeks internetdomeinen te klikken om hun SEA-ranking in de zoekmachines te verbeteren. In ruil daarvoor zouden ze 65 baht krijgen (zo'n 13 euro). Hoe meer ze investeerden, hoe hoger ze op de ladder zouden komen en zelfs teamcoördinatoren of beheerders konden worden met nog meer lucratieve opbrengsten. Het met de fraude verdiende geld werd weggesluisd naar 44 rekeningen bij vier banken in belastingparadijzen, stelde het cybercrime team vast.

Op zijn LinkedIn-account schrijft Halbach dat hij sinds augustus 2018 in Thailand zit. De dertiger begon als senior manager operations bij Easy Living Phuket Co Ltd. en is sinds juni 2019 sales manager bij Progressive property Phuket. Voordat hij zich in Thailand vestigde, werkte de Nederlander drie maanden op Sint-Maarten als marketing staff bij Topweeks. In 2017 werkte hij zes maanden in die functie. Tussendoor was de verkoper, die een MBO-opleiding volgde aan het Da Vinci College in Dordrecht en/of Gorinchem, sales representative bij Brugman Keukens in Zaandam. Daarvoor werkte Halbach op Rhodos, Gran Canaria en in Bulgarije.