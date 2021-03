Inwoners Lesbos willen helemaal geen nieuwe ‘gevangenis’: ‘Europa, schaam je!’

,,Nee tegen Europese Guantanamo’s”, staat er op het bord van Chatzidaki. ,,Europa, schaam je!” roept ze uit. Eind volgend jaar moet het kamp af zijn, ter vervanging van het tentenkamp Mavrovouni op een voormalige legerschietbaan aan zee. Dat kwam er op zijn beurt afgelopen september, als tijdelijke oplossing nadat het beruchte Moria in september in vlammen opging. ,,Geen nieuwe Moria’s”, beloofde Johansson daarna, en al snel sprak ze met de Griekse regering af dat er dit jaar een permanent onderkomen elders op het eiland komt. Tijdens haar bezoek maandag maakte ze bekend dat de Europese Commissie daarvoor, en voor nieuwe kampen op onder meer Samos en Chios, 276 miljoen euro uittrekt.



Maar de inwoners van Lesbos willen helemáál geen kamp. ,,Niet omdat we allemaal neonazi’s zijn. Ik werk al sinds 1998 als vrijwilliger bij een organisatie die vluchtelingen helpt. Maar in dat nieuwe kamp zitten ze straks ver weggestopt, op 5 kilometer van het dichtstbijzijnde dorp. En Lesbos blijft bekend staan als de gevangenis van Europa. Dat kamp is voor iedereen op het eiland slecht.” Wat Chatzidaki en de andere eilandbewoners willen, is dat de vluchtelingen direct na registratie doorgaan naar Athene en vandaaruit eventueel naar een ander Europees land.