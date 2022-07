Inwoners badplaats op Lesbos vluchten voor vuurzee: ‘We vechten om huizen te redden’

Een vluchtende vrouw vertelde op de Griekse zender TV Ert dat de vlammen haar huis al hadden bereikt. Het vuur verwoeste meerdere woningen. ,,We vechten om huizen te redden”, zei de burgemeester van westelijk Lesbos op televisie.

Het vuur verspreidde zich op twee fronten, ook in de richting van noordelijker gelegen dorp Vrisa. Een harde wind bemoeilijkt de bluswerkzaamheden. De brandweer bestrijdt hert vuur met 50 brandweermannen en zeventien brandweerwagens. Ze krijgen hulp van negen blusvliegtuigen en een helikopter. Eén brandweerman raakte gewond.

Vatera, gelegen aan de zuidkant van Lesbos, heeft een acht kilometer lang zandstrand en is een toeristische trekpleister. Op het strand is een strandbar in vlammen op gegaan. Wat rest zijn verbrande en zwart geblakerde parasols en strandbedden.

Volledig scherm Verwoeste strandbedden en parasols. © Reuters

Ook naderde het vuur de woningen. De autoriteiten stuurden een noodbericht naar telefoons van mensen in het gebied. Ruim 450 mensen uit twee hotels en 92 woningen werden geëvacueerd. Uren na de noodoproep was de evacuatie nog in volle gang, liet een woordvoerder van de brandweer weten. 60 agenten gingen langs de woningen om achterblijvers alsnog te evacueren.

Zeldzame dieren

De Griekse brandweer is vandaag op nog drie andere plekken actief. De grootste brand woedde in het noordoosten, bij de grens met Turkije. Daar bedreigen de vlammen al drie dagen een natuurpark, dat de thuisbasis is van zeldzame diersoorten waaronder veel gieren. Het bos bestaat voornamelijk uit licht ontvlambare pijnbomen.

Volledig scherm Een Griekse politieman probeert een woning in Vatera van de vuurzee te redden. © Reuters

Zo'n 320 brandweerlieden in 68 brandweerauto’s, zes blusvliegtuigen, negen helikopters en talloze vrijwilligers proberen de brand te blussen. Daarnaast kappen 200 houthakkers paden door het bos vrij om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt.

Ook in een afgelegen berggebied bij West-Macedonië en in het zuidoosten van de Peloponnesos woeden grote branden. Eerder deze week moesten honderden mensen worden geëvacueerd in een heuvelachtige regio in de buurt van Athene.

Bekijk hier beelden van de natuurbrand in Athene (tekst gaat verder onder de video).

Griekenland kent, in tegenstelling tot andere gebieden in Europa, tot dusver geen extreme hittegolf. Wel hebben de stijgende temperaturen, droge zomers en harde wind het risico op bosbranden vergroot. Vorig jaar werd in Griekenland ruim 120.000 hectare natuurgebied in de as gelegd tijdens de ergste hittegolf in dertig jaar. De Europese Unie heeft de Griekse autoriteiten dit jaar 72 miljoen euro gegeven om te helpen bossen te behouden en te kappen om te voorkomen dat branden zich uitbreiden.

Volledig scherm Een strandbar in Vatera. © AFP

Franse brand onder controle

De grote bosbrand aan de Franse kust ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux is volgens de brandweer eindelijk onder controle. De bosbrand woedde elf dagen lang vlakbij het strand genaamd Dune du Pilat. Daar vonden op een serie campings ‘s nachts de eerste evacuaties plaats.

De meeste campings zijn volledig door brand verwoest in de toeristische streek. De duizenden mensen die in de omgeving van het brandende bos wonen en er moesten vertrekken, mogen weer terug naar hun woningen.

De andere grote natuurbrand in het getroffen departement Gironde, circa 30 kilometer ten zuiden van Bordeaux, breidt zich niet meer uit, maar is officieel nog niet onder controle. Gironde heeft door de vuurzeeën 21.000 hectare bos verloren.

Volledig scherm Dikke rookwolken boven het zuidelijk deel van Lesbos. © AFP