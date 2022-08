Inwoners Amerikaanse staat Kansas stemmen voor behoud van recht op abortus

Het recht op abortus is opgenomen in de grondwet van de staat. Als per amendement ongedaan zou worden gemaakt, was het zeer waarschijnlijk dat het recht op het onderbreken van een zwangerschap verloren was gegaan. Het regionale parlement, waar de conservatieve Republikeinen de meerderheid hebben, had dan een anti-abortuswet kunnen aannemen. Maar zover komt het dus niet. Met de uitkomst van het referendum laten de kiezers in Kansas tevens een beslissing van het hooggerechtshof van de staat uit 2019 in stand, waarin het recht op abortus werd geschaard onder de Kansas ‘Bill of Rights’ - dus vastgesteld als een grondrecht. Het amendement werd in ruime meerderheid weggestemd: 65 tegen 35 procent.

Toevluchtsoord

In Kansas, een relatief dunbevolkte staat in het midden van de VS, is abortus op dit moment toegelaten tot 22 weken. Die regelgeving maakt van de staat een toevluchtsoord voor vrouwen uit de nabijgelegen staten Missouri, Oklahoma en Texas. Kiezers in Kansas waren de eersten in de VS die zich rechtstreeks konden uitspreken over abortusrechten sinds het Hooggerechtshof in Washington eind juni de abortusbeschermingen in Roe vs. Wade vernietigde.



Vier andere staten - Alabama, Louisiana, Tennessee en West Virginia - hebben de afgelopen tien jaar wel grondwetswijzigingen aangenomen die het recht op abortus uit hun grondwet schrapten. Die amendementen bleken van cruciaal belang om de toegang tot abortus te beperken in het post-Roe-tijdperk. Zo ver zal het dus in Kansas, een door Republikeinen bestuurde staat, niet komen.



In november stemmen Kentucky en Montana over vergelijkbare anti-abortusamendementen, terwijl de door Democraten geleide staten Californië en Vermont juist zullen stemmen over amendementen die het recht op abortus in hun staatsconstituties verankeren.