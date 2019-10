Invallen in Noord-Ierland na drama met migrantentruck

De Noord-Ierse politie is gisteravond laat twee woningen in het land binnen gevallen op zoek naar meer informatie over de mensensmokkelaars die schuil gaan achter het drama met een truck vol migranten. De bestuurder van die vrachtwagen, een 25-jarige Noord-Ier, zit nog vast op verdenking van betrokkenheid bij moord.

In Engeland werd gisteren een koeltrailer gevonden met 39 lichamen, hoogstwaarschijnlijk migranten. De trailer kwam in de nacht van dinsdag op woensdag met een ferry aan in de havenstad Purfleet, aan de Thames nabij Londen. De trailer werd daar opgepikt door de 25-jarige Noord-Ierse vrachtwagenchauffeur Mo Robinson. Een uur later, als de truck en de trailer geparkeerd staan op een bedrijventerrein in de nabij gelegen plaats Grays, wordt alarm geslagen. Onduidelijk is wie dat precies heeft gedaan. Maar als ambulances en politie arriveren, ontdekken ze 39 doden (38 volwassenen en een tiener) in de koeltrailer. In dergelijke trailers kan de temperatuur dalen tot -25 graden Celsius.

De Noord-Ierse politie heeft gisteravond laat twee huizen doorzocht op zoek naar meer informatie. De politiedienst heeft ook een onderzoek geopend om de mensensmokkelaars achter het drama te vinden. Ook de chauffeur zelf blijft vastzitten. Duidelijk is inmiddels dat hij alleen de trailer oppikte in de haven, onduidelijk is nog of hij wist dat er mensen in verborgen zaten. De vrachtwagen staat in Bulgarije geregistreerd, maar is eigendom van een bedrijf van een Ierse vrouw.

Via Zeebrugge

Ondertussen is de Belgische politie een onderzoek geopend naar de route van de trailer. Gisteravond werd bekend dat de koeltrailer in de haven van Zeebrugge op de ferry is gegaan. Via de terminal van het bedrijf Cobelfret is hij dinsdagmiddag verscheept naar de terminal in Purfleet. Een reis van zo'n negen uur. Een woordvoerder van de haven stelde gisteravond dat ‘we nog geen idee hebben van hoe lang de trailer in Zeebrugge is geweest en waar hij vandaan kwam'. Mogelijk wordt daar vandaag meer over bekend, bijvoorbeeld welke vrachtwagen de trailer afzette in de haven.

Hoe het kan dat een transport met 39 mensen langs de strenge controles in de haven van Zeebrugge kan komen? Een haven waar de afgelopen jaren steeds meer maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat migranten illegaal Engeland bereiken? ,,Een warmtescanner gebruiken op een koeltransport is onmogelijk omdat die containers hermetisch afgesloten zijn. Verder waren de papieren en verzegeling volledig in orde”, zo citeert de Belgische krant Het Laatste Nieuws een bron binnen de haven. In de haven van Hoek van Holland, waar vandaan ook veel ferry's naar Engeland vertrekken, worden uitgaande trailers vaak met zogenoemde ‘migrantenhonden’ gecontroleerd. Zij kunnen menselijke geuren ruiken, ook door een luchtuitlaat van een koelcontainer.