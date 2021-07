Inlichtingendienst maakte grote fouten in zaak-Conings, rapport is vernietigend

Militair Conings stond sinds eind augustus 2020 bij het OCAD - het overheidsorgaan dat een dreigingsanalyse doet - bekend als een ‘Potentieel Gewelddadige Extremist, niveau 3'. Dat betekent grofweg dat iemand op het punt staat een aanslag te plegen, maar dat nog niet duidelijk is waar of wanneer.

De militaire inlichtingendienst ADIV deed volgens de toezichthouder amper moeite om de gegevensbank van OCAD te raadplegen. Het was al bekend dat Conings vrije toegang had tot wapens en munitie, ondanks het feit dat hij bekend stond als een ernstig veiligheidsrisico. Nu blijkt dat ADIV daar niet van op de hoogte was en nooit controles heeft gedaan.

2,5 maand niets gedaan

In februari verscheen Conings wel even op de radar van het ADIV. Die besloot Conings via bijzondere inlichtingenmethoden met arendsogen te volgen. Maar een week later, op 24 februari 2021, was er niemand van ADIV aanwezig op een cruciale vergadering met de Local Task Force. Daar zouden mogelijk belangrijke maatregelen rond de terreurdreiging van Conings genomen worden.