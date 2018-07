Inlichtingenbaas VS: Geen idee wat Trump en Poetin bespraken

,,Ik heb geen idee wat zich heeft afgespeeld maandag. Maar ik denk dat we er binnen afzienbare tijd meer over zullen vernemen. De president heeft al enkele zaken aangehaald die tijdens de ontmoeting zijn gezegd", zei Coats op een veiligheidsforum in Aspen, in de westelijke staat Colorado.

Coats is de hoogste inlichtenbaas van Trump. Hij overziet en coördineert de werkzaamheden van inlichtingendiensten als de CIA en NSA. Coats benadrukte dat het 'een recht van de president' is om voor zich te houden wat hij met Poetin besprak. Het is niettemin zo dat de inlichtingendiensten de president iedere morgen geheime informatie aanleveren over de bedreigingen voor het land.

Coats werd op de bijeenkomst in Aspen ook verrast door het nieuws dat Trump Poetin heeft uitgenodigd voor een ontmoeting op het Witte Huis later dit jaar. ,,Zeg dat nog eens", zei hij toen NBC-journalist Andrea Mitchell het hem vertelde. Daarop haalde hij even diep adem en vervolgde met: ,,Oké. Dat wordt bijzonder."

Lijnrecht tegen advies

De twee wereldleiders bereikten maandag verschillende akkoorden, over Syrië, de veiligheid van Israël en nucleaire ontwapening. Maar details maakten ze niet bekend.

Trump wekte wel felle reacties op in de VS omdat hij had verklaard 'geen enkele reden' te zien waarom Rusland zich zou hebben gemengd in de presidentsverkiezingen van 2016. Hij ging zo lijnrecht in tegen het unanieme advies van de inlichtingendiensten van de VS. Later kwam Trump terug op die uitspraken.

Coats reageerde al snel op Trumps uitspraken. In een persbericht verdedigde hij de 'heldere'inschattingen van zijn diensten over Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen. Hij vermeldde ook de 'huidige inspanningen' van Moskou om de Amerikaanse democratie 'te ondergraven'. ,,Ik denk dat die rechtzetting nodig was. Dat was mijn taak", zei hij in Aspen.

Hij drukte ook zijn ontevredenheid uit over de wijze waarop de top tussen de twee leiders in Helsinki is verlopen. Alleen hun twee vertalers waren tijdens de twee uur durende ontmoeting aanwezig. ,,Ik zou gesuggereerd hebben om het op een andere manier te doen, als iemand me daarnaar had gevraagd."

