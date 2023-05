Inleveractie: Serviërs leveren anoniem illegale wapens in zonder vervolgd te worden

Serviërs hebben in twee dagen tijd meer dan drieduizend wapens of onderdelen van wapens ingeleverd, zegt de Servische president Aleksandar Vucic. Er werd een inleveractie opgezet nadat in het land bij twee recentelijke schietpartijen zeventien doden waren gevallen.

Mensen konden anoniem wapens of onderdelen inleveren zonder voor het bezit van illegale wapens vervolgd te worden. Volgens Vucic zijn ook tienduizenden stuks munitie ingeleverd. ,,Dat is goed nieuws, want daarmee is het risico enorm teruggebracht”, zei de president op televisie. Wie explosieven in huis had, werd gevraagd om dat niet zelf naar het bureau te brengen maar te laten ophalen door specialisten die dat op een veilige manier kunnen.

Vucic kondigde een reeks maatregelen aan naar aanleiding van de schietpartijen die begin deze maand plaatsvonden. Naast de inleveractie werden ook strengere checks voor wapenbezitters en meer politiebewaking op scholen aangekondigd. Voor beide schietpartijen zitten verdachten vast.

Twee schietpartijen in twee dagen tijd

Op een school in de Servische hoofdstad Belgrado, schoot een 13-jarige jongen acht leerlingen en een beveiliger dood. De twee wapens waarmee hij heeft geschoten, zouden eigendom zijn van zijn vader. Hij gebruikte er eentje, terwijl het andere wapen in zijn rugzak zat. De vader opperde dat de wapens waren opgeborgen in een kluis die alleen geopend kan worden met een code en dat zijn zoon blijkbaar over deze code beschikte. De vuurwapens waren legaal in het bezit van de vader. Toch zijn de ouders opgepakt.

Een dag later, ruim 100 kilometer van Belgrado, vond nog een schietpartij plaats. Een 21-jarige verdachte werd de volgende morgen opgepakt. Uroš Blažić gaf zichzelf aan bij de politie in het dorp Vinjište, zo’n 9 kilometer zuidelijker. Hij wilde naar verluid onderduiken bij een oom. Na de schietpartij zou de verdachte een taxichauffeur onder bedreiging van een vuurwapen hebben gedwongen er naartoe te rijden. De grootvader van de twintiger is vrijdag ook opgepakt nadat de politie bommen, een automatisch geweer en munitie in zijn woning had gevonden, meldt het Servische persbureau Tanjug.

