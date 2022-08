Ingewijden van politieonderzoek: ‘Aanvaller Salman Rushdie steunde sjiitisch extremisme’

De 75-jarige Rushdie werd gisteren neergestoken tijdens een lezing in Chautauqua, in de staat New York. Hij ligt aan de beademing en verliest waarschijnlijk een oog, meldde zijn literair agent. Rushdie kan niet spreken en naar verluidt zijn er ook zenuwen in zijn arm ernstig beschadigd zijn geraakt. Ook is de schrijver in zijn lever gestoken.



Rushdie kampt sinds 1988 met bedreigingen vanwege zijn boek De duivelsverzen, dat door veel moslims als godslasterlijk wordt beschouwd. Of hij is verwond om zijn roman is vooralsnog niet duidelijk. De publicatie van het omstreden boek leidde in de jaren tachtig tot protesten in onder meer Iran.



De toenmalige machthebber van dat land, ayatollah Ruhollah Khomeini, sprak een fatwa uit tegen de auteur, een doodvonnis. Rushdie zag zich na het uitspreken van de fatwa genoodzaakt jarenlang onder te duiken. De Nederlandse uitgever van Salman Rushdie, Pluim, gaat ouder werk van de schrijver herdrukken en opnieuw uitbrengen, waaronder zijn bekendste en meest omstreden boek De duivelsverzen.