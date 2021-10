Ingenieur Amerikaanse marine was van plan geheimen over kernonderzeeërs te verkopen

De 42-jarige Amerikaan had toegang tot als 'top secret' bestempelde informatie. Hij en zijn vrouw zijn dit weekend opgepakt, meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie vandaag. Ze zullen zich moeten verantwoorden voor poging tot spionage en overtreding van de geheimhoudingsplicht.

De nucleaire ingenieur zou in april 2020 informatie hebben gestuurd naar een buitenlandse regering, met de vraag die informatie over te maken aan de militaire geheime dienst. De Amerikaanse justitie maakte niet bekend om welk land het daarbij ging. De vertegenwoordigers van dat land gaven de informatie in december 2020 aan de Amerikaanse federale politie FBI. Agenten van de FBI gingen daarop via versleutelde communicatie in contact met de ingenieur en betaalden hem cryptovaluta in ruil voor informatie.

Geheugenkaart

In juni dit jaar stemde de ingenieur ermee in om een geheugenkaart met vertrouwelijke informatie voor de vermeende inlichtingendienst te deponeren op een locatie in de Amerikaanse staat West Virginia. Zijn vrouw zou hem daarbij geholpen hebben. Volgens de aanklacht vond de FBI een geheugenkaart met voor 16 gigabyte aan data, verstopt in een boterham. De kaart bevatte militaire geheimen over de bouw, de werking en de prestaties van nucleair aangedreven onderzeeërs.

Na een volgende betaling leverde de ingenieur de kopers - de FBI dus - in juli een nog grotere geheugenkaart met meer geheime informatie. In augustus vond nog een derde uitwisseling plaats. Volgens de FBI ging de informatie over onderzeeërs van de Virginia-klasse. Die kosten ongeveer 3 miljard dollar per stuk en behoren tot de meest geavanceerde duikboten van de marine. De vaartuigen zouden naar verwachting nog zeker tot 2060 in dienst moeten blijven.