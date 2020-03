Inge en Peter vastgezet in vies Vietnamees hotel: ‘Ze plukken toeristen zo van straat en sluiten ze op’

Begin van deze maand begon de vakantie van het stel uit Capelle aan den IJssel. Een rondreis van twee weken door Vietnam. De eerste dagen was er nog niets aan de hand op hun vakantie in het eveneens door corona geteisterde Aziatische land. Maar één binnenlandse vlucht van Hanoi naar Hue veranderde alles.



,,Er bleek in de business class één besmette patiënt aan boord te zijn geweest,” vertelt Inge (57 jaar). ,,Die was weer besmet geraakt door iemand die van Londen naar Vietnam was gevlogen. Maar wij zaten op die binnenlandse vlucht in de economy-class. Dus we zijn helemaal niet met die persoon in contact geweest.”



Al snel in Hoi-An kwam de reisleiding van Kras Reizen vertellen dat de Nederlanders (Inge en Peter maken deel uit van een groep van zo'n 27 man) in quarantaine moesten. ,,We mochten onze kamer niet af. Maar toen zaten we in elk geval nog in ons eigen hotel,” vertelt Inge telefonisch.



Na twee dagen werd de nachtmerrie echter groter. De Nederlanders werden overgeplaatst naar een vies leegstaand hotel waar het water het niet eens deed. ,,Ergens in een of andere quarantaine-zone. Er stond een heel medisch team op ons te wachten, bloed afgenomen, wattenstaafjes in onze mond en neus. We zitten hier nu, in een vies hotel, al is er inmiddels wel internet en komt er nu wel water uit de kraan. Maar de bedden zijn vies en we mogen onze kamers niet af. We slapen op handdoeken die ze snel uit een winkel hebben gehaald. Twee keer per dag komt er een medisch team de temperatuur opnemen en ons controleren. Eerst hadden we alleen wat pinda's te eten, nu komen ze drie keer per dag eten brengen, wat ze dan op een tafel bij de ingang zetten.”