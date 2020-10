Influencer (33) die bestaan van coronavirus ontkende, overleden aan Covid-19

Hij werd in allerijl weer naar het ziekenhuis gebracht. Volgens zijn ex-vrouw Sofia (25) was hij toen bewusteloos en in kritieke toestand. Zij verklaarde op sociale media dat ,,zijn hart het niet aankon”. ,,Ik deed wat ik kon zodat de vader van mijn drie kinderen zou overleven, maar het ligt niet meer in mijn handen.”



Wat later kondigde ze aan dat hij was overleden. ,,Enkel warme herinneringen blijven over en drie prachtige kinderen”, schreef ze.