Indrukwekkende opera op straat in Odessa als protest tegen dreigende aanval van de Russen

LIVE | Luchtalarm in vrijwel heel Oekraïne, president Zelenski wil Poetin ontmoeten in Jeruzalem

Het Russische leger heeft de burgemeester van de bezette stad Melitopol weggevoerd nadat hij weigerde mee te werken met de vijand. Over zijn lot is niets bekend. Een voormalig raadslid is door de bezetter aangesteld als nieuwe burgemeester. In vrijwel alle Oekraïnse regio's klinkt het luchtalarm. In Lviv, in het westen van het land, zijn voor het eerst explosies gehoord.

