Indonesische minister van Veiligheid neergestoken op Java

De verdachte is volgens de politie direct na het incident opgepakt. Hij werd overmeesterd door veiligheidsmensen. Onduidelijk is waarom hij het op Wiranto had gemunt. Die bracht een bezoek aan de provincie Bantam, in het uiterste westen van Java.



Er is ook een vrouw opgepakt, maar onduidelijk is wat zij te maken heeft met de steekpartij. Volgens het ziekenhuis heeft Wiranto twee diepe steekwonden overgehouden aan het incident. Zijn situatie is stabiel, maar hij moet mogelijk wel naar Jakarta voor een operatie.



De benoeming in 2016 van Wiranto als minister deed veel stof opwaaien. Hij wordt beschuldigd van mensenrechtenschendingen in Oost-Timor. Daar braken in 1999 onlusten uit nadat een meerderheid van de bevolking in een referendum voor onafhankelijkheid koos. Pro-Indonesische milities, onder leiding van Wiranto, trokken vervolgens naar het eilanddeel. Bij de gevechten kwamen honderden mensen om.