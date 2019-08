Indonesiër loopt 700 kilometer achteruit: ‘We hopen dat hij het haalt’

Update Wegen geblok­keerd door megasta­king Hong Kong, automobi­list ramt wegblokka­de van menigte

12:02 Het is vandaag de vijfde dag vol onrust op rij in Hongkong. In grote delen van de stad wordt gestaakt, betogers blokkeren wegen en ook de metro is deels lamgelegd. Op de luchthaven zijn honderden vluchten geannuleerd. De massale staking waar duizenden mensen aan meedoen, lijdt tot onrust in de stad. Een automobilist is door een wegversperring van de menigte gereden.