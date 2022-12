Indonesië wil seks buiten huwelijk strafbaar stellen, ook verbod op kritiek op staatsideologie

Tientallen arresta­ties in Belgische steden na winst Marokko

Na de winst van Marokko tegen Canada (2-1) op het WK in Qatar was het donderdagavond onrustig in diverse Belgische steden. In Brussel zijn zeker achttien mensen gearresteerd, in Antwerpen werden volgens de Belgische krant De Standaard 35 mensen opgepakt. Drie agenten raakten daar gewond.

