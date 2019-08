Indonesië sluit internet Papoea af na onrust

Nederland­se Singh (73) die 35 jaar vastzit in VS mag niet naar Nederland

9:58 De Surinaamse Nederlander Jaitsen Singh, die al 35 jaar vastzit in de Verenigde Staten, mag niet terug naar Nederland. Dat meldt de NOS. De nu 73-jarige Singh werd in 1984 gearresteerd. Zijn verzoek is afgewezen omdat hij op het moment van arrestatie al vijf jaar niet meer in Nederland woonde.