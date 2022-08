‘Indische zeekoe uitgestorven in China’

Nieuwsgie­ri­ge zeeleeuw sluipt Nieuw-Zeelandse woning binnen en bezorgt huiskat trauma

Een nieuwsgierige jonge pelsrob is, nadat hij in Nieuw-Zeeland een huis binnendrong, terug naar de zee gebracht. Het dier viel de huiskat lastig, hing wat rond in de gang en lag even in een stoel. Opmerkelijk genoeg maakte hij niets stuk bij zijn ‘inbraak’.

19 augustus