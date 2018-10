Indiase staatssecretaris stapt op na beschuldigingen seksueel misbruik

Vliegtuig Melania Trump maakt rechtsom­keert na rook in cabine

15:28 Een officieel vliegtuig met daarin Melania Trump, de vrouw van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft rechtsomkeert gemaakt vanwege rook in de cabine en brandlucht. Het is niet duidelijk wat daar de oorzaak van is. Het toestel is veilig geland op luchtmachtbasis Andrews bij Washington.