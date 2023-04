In rechtbank gearresteerde Trump zegt onschuldig te zijn aan 34 aanklachten

Met video/updateDonald Trump (76) onderging dinsdagmiddag lokale tijd (dinsdagavond Nederlandse tijd) een historische zitting bij de rechtbank in Manhattan. Bij binnenkomst werd hij meteen gearresteerd in het onderzoek naar het betalen van zwijggeld aan pornoster Stephanie ‘Stormy Daniels’ Clifford. Hij werd zo officieel de eerste voormalige of zittende president in de VS die strafrechtelijk wordt vervolgd. Voor de rechter pleitte Trump onschuldig te zijn.

De betaling van zwijggeld in 2016 aan Stormy Daniels, kort voor zijn eerste presidentscampagne, is op zich geen misdrijf maar de manier waarop dat administratief is verwerkt is dat volgens justitie in Amerika wel. Trump is daarom aangeklaagd in het onderzoek. Trump heeft zichzelf aangegeven, na afspraken met justitie. De precieze aanklacht - met 34 onderdelen over het vervalsen van zijn boekhouding om de betaling van zwijggeld te verbergen - was voorafgaand aan zijn arrestatie en voorgeleiding niet openbaar gemaakt. Dat gebeurde dinsdag wel in de zitting.

Onder de aanklachten zijn onder meer: het betalen van zwijggeld aan twee vrouwen, zo melden lokale media. De eerste vrouw is pornster Stormy Daniels (130.000 dollar). De tweede vrouw is vermoedelijk Playboy-model Karen McDougal (Duidelijk is dat het om een betaling van 150.000 dollar gaat). Ook een portier van de Trump Tower ontving 30.000 dollar. De man zou moeten verzwijgen dat Trump een buitenechtelijk kind heeft. Verder hebben alle aanklachten te maken met ‘het herhaaldelijk en op frauduleuze wijze vervalsen van bedrijfsdocumenten om crimineel gedrag te verhullen dat schadelijke informatie weerhield van de kiezer tijdens de presidentsverkiezingen van 2016'. Dat gebeurde tussen 2015 en 2017.

Alle aanklachten hebben betrekking op bedrijfsdocumenten van de Trump Organization, zo blijkt uit de gerechtsdocumenten. Het gaat onder andere om facturen van Trumps voormalige advocaat Michael Cohen, cheques van Trumps rekeningen en het grootboek, allen daterend uit 2017.

Trump wilde met de betalingen zijn kandidaatschap voor president niet in gevaar brengen en deed ze dus met die intentie. Het zou ook om een overtreding van de regels voor campagnegeld gaan. Trump loog volgens justitie bovendien stelselmatig over de betalingen. In een toelichtende persconferentie sprak de officier van justitie van ‘ernstig crimineel gedrag’ van de oud-president. ,,Wie je ook bent, we gaan crimineel gedrag in de staat New York niet normaal vinden.’’

Volledig scherm Donald Trump met zijn team van advocaten in de rechtszaal van Manhattan. © AP

Terneergeslagen en verbeten

In de rechtbank onderging Trump eerder na binnenkomst de standaardprocedure: hij werd gearresteerd, waarbij zijn vingerafdrukken werden afgenomen. Onduidelijk is of hij ook werd gefotografeerd. Indien wel het geval dan heeft dat een van de beroemdste mugshots in decennia opgeleverd. Daarna werd hij voorgeleid om de 34 aanklachten over het vervalsen van bedrijfsdocumenten aan te horen in de rechtszaal. De rechter en officier van justitie spraken Trump ook aan op zijn ophitsende berichten via sociale media.

Het zijn de eerste stappen in een stafproces dat nog maanden kan duren. Camera’s en telefoons waren niet toegestaan in de rechtszaal en dus moesten we het doen met een foto van Trump die terneergeslagen en soms wat verbeten oogt in het beklaagdenbankje, omringd door zijn advocaten. Zijn handen op zijn schoot, zijn schouders hangen. De oud-president pleitte voor de rechter onschuldig te zijn.

Na de zitting ging Trump de omgekeerde weg. Onder begeleiding werd hij uit de rechtszaal weggeleid en stapte hij weer in zijn konvooi van zwarte voertuigen. Hij sprak niet met de pers en moet zich op 4 december melden voor de volgende fase van het strafproces.

Trumps advocaten spraken na afloop van ‘een teleurstellende zitting’. Hun beroemde cliënt zou ‘gefrustreerd’ en ‘boos’ zijn om de ‘politieke vervolging’ die hem ten deel is gevallen. Toch was de aanklacht ‘exact wat hij verwacht had’. ,,Ik was verbaasd dat er geen feiten in stonden”, zei een van de advocaten na afloop tegen Amerikaanse media. De advocaat zegt dat Trump en zijn team ‘hard zullen vechten’ en dat hij gemotiveerd is om zich te verweren tegen de beschuldigingen.

Volledig scherm Donald Trump bij aankomst bij de rechtbank in Manhattan. © AFP

Veiligheidsmaatregelen

New York heeft behoorlijke veiligheidsmaatregelen genomen voor de komst van Trump. De politie heeft metalen hekken rond de Trump Tower geplaatst en de straten rond de rechtbank in Manhattan zijn hermetisch afgesloten. Ook blijven meerdere zalen van de rechtbank vandaag gesloten.

De politie is extra alert op protesten van zowel aanhangers als tegenstanders van Trump. Honderden demonstranten verzamelden zich eerder op de dag al rond de rechtbank. Op een gegeven moment moest de politie ingrijpen toen een Trump-supporter een spandoek van een demonstrant van de andere partij probeerde te verscheuren. Het volledige politiekorps is opgeroepen vandaag klaar te staan in uniform.

Volledig scherm Supporters en tegenstanders van Donald Trump verzamelden zich eerder op de dag al bij de rechtbank in Manhattan. © Getty Images via AFP

Toespraak in Mar-a-Lago

Het is de eerste keer dat een voormalige of zittende president in de VS strafrechtelijk wordt vervolgd. Na het verlaten van de Trump Tower, tijdens zijn rit in een konvooi naar de rechtbank, postte Trump (of iemand namens hem) een bericht op zijn eigen sociale medium Truth Social: ‘Op weg naar Lager-Manhattan, de rechtbank. Het lijkt zo onwerkelijk - Wow, ze gaan me arresteren. Ik kan niet geloven dat dit in Amerika gebeurt. MAGA’ (waarbij MAGA staat voor Turmps veelgebruikte leus: ‘Make America Great Again’, red.).

Eerder op de dag beklaagde hij zich op hetzelfde medium Truth Social over de locatie van de voorgeleiding en over de ‘vooringenomen’ rechter. De oud-president wil dat zijn zaak wordt verplaatst van Manhattan naar Staten Island, ook een van de vijf stadsdistricten van New York. Trump gaat ervan uit dat hij in Manhattan geen eerlijk proces kan krijgen, omdat het een bolwerk van de Democraten is.

Bovendien stelt hij dat rechter Juan Merchan ‘een oneerlijke ramp’ was bij een eerdere Trump-gerelateerde zaak. Merchan veroordeelde The Trump Organization voor fraude en legde boetes op. Volgens Trump zijn dat proces en de huidige zaak beide deel van een ‘heksenjacht’ tegen hem en bedoeld om zijn deelname aan de volgende presidentsverkiezingen tegen te gaan.

Terwijl de officier van justitie in een persconferentie een toelichting gaf op de zaak zat Trump al in zijn vliegtuig om terug te vliegen naar zijn verblijfplaats Mar-a-Lago in Florida. Hij is van plan daar een toespraak te houden. Die is voorzien vanaf ongeveer 02.15 uur Nederlandse tijd.

Volledig scherm Het konvooi waarin Trump naar de rechtbank van Manhattan reed. © REUTERS

Trumps campagneteam verkoopt T-shirts met namaak ‘mugshot’

Het campagneteam van Donald Trump verkoopt T-shirts met Trumps ‘mugshot’, de politiefoto die meestal bij arrestaties wordt gemaakt. Het is geen echte mugshot, maar een eerdere foto van Trump die bewerkt is alsof hij net is gearresteerd. Onder de foto staat ‘niet schuldig'.



Zijn campagneteam stuurde vlak voor de arrestatie een mail rond waarin de verkoop van de shirts wordt aangekondigd. Mensen die minstens 47 dollar (43 euro) doneren aan Trumps campagne om in 2024 weer president te worden krijgen het T-shirt toegestuurd.



Amerikaanse media verwachten niet dat Trump dinsdag een echte mugshot krijgt.

Volledig scherm Stephanie ‘Stormy Daniels’ Clifford, op een foto uit 2018. © REUTERS

