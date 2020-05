In Portugal mogen de surfers weer het water in, en die kans grijpen ze meteen

De grijns van Filipe Fonseca (31) is niet van zijn gezicht af te krijgen. Om 06.30 vanochtend, net na zonsopgang, schoot hij al in zijn wetsuit en dook hij de golven in bij het strand Foz do Lizandro. ,,Ik ben vannacht wel een keer of vijf wakker geworden om te kijken of mijn wekker al bijna af zou gaan, zo enthousiast was ik”, zegt hij. De bodyboarder ligt normaal gesproken twee keer per dag in het water: ‘s ochtends voor hij aan het werk gaat, ‘s avonds om de dag af te sluiten. Een verslaving, zo je wilt, aan die golven en dat vrije gevoel. ,,De afgelopen weken waren zo saai. Nu weer terug in het water voelt zo goed.”