In Parijs gevonden Isabella (16) ‘weet niet meer wie ze is’: ‘Ze herkent haar vader niet meer’

geheugenverliesDuitsland is sinds deze week in de ban van de 16-jarige Isabella, die na een vermissing van twee weken ongedeerd in Frankrijk is aangetroffen. Het meisje lijdt vermoedelijk aan extreem geheugenverlies en weet niet wie zij is en wat er met haar is gebeurd. Haar vader vermoedt dat de amnesie het gevolg is van acute stress, veroorzaakt door de coronalockdown. De tiener wordt volgens de politie behandeld in een ziekenhuis in de buurt van haar geboorteplaats.

De 16-jarige werd op woensdag 6 april in Parijs gevonden, op zo’n 800 kilometer afstand van haar woonplaats Celle, nadat ze op 22 maart vermist was geraakt. Die maandagochtend volgde het meisje vanuit haar ouderlijk huis nog een onlineles van haar middelbare school. Haar broertje kwam er later op de dag achter dat Isabella was vertrokken, zonder haar sleutels, portemonnee en telefoon.

De ouders van de tiener waarschuwden enkele uren na haar vermissing de politie, waarop er een flinke zoektocht op gang kwam. De politie kamde met speurhonden de omgeving af en probeerde de mogelijke route van het meisje uit te stippelen. Het spoor liep dood bij een nabijgelegen winkelcentrum, waarna er dagenlang niets van het meisje werd vernomen.

Andere naam

Twee weken later zag een politiemedewerker van de Duitse stad Wiesbaden, bij Frankfurt, op Facebook een foto voorbijkomen van een meisje dat in Frankrijk was gevonden. Het bleek al snel om de 16-jarige Isabella te gaan. Uit onderzoek bleek dat het meisje een dag na haar verdwijning al in Parijs was gevonden. Voorbijgangers vonden haar volgens de Britse tabloid The Sun in een verwarde toestand en brachten haar naar de politie. Ze gaf volgens de politie een andere naam op, waardoor ze niet direct geïdentificeerd kon worden.

Toen dat wel gebeurde en ze weer in contact kwam met haar vader, vertelde ze zich niets te kunnen herinneren. ‘Ze vertelde hem dat ze plotseling wakker werd in Frankrijk zonder te weten waar ze was of hoe ze daar terecht was gekomen’, schrijft het Duitse RTL, op basis van een gesprek met de vader van het meisje. De tiener moest volgens de Duitse omroep ‘accepteren’ dat hij ‘waarschijnlijk haar vader was’.

Quote Als Isabella zich iets kan herinneren en een mogelijke ontvoerder noemt, heropenen we de zaak natuurlijk weer Politie

Black-out

Vader Thomas gelooft dat haar black-out het gevolg is van acute stress, veroorzaakt door de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen. Zijn dochter zou veel moeite hebben met de lockdown, met psychische problemen als gevolg. Artsen die Isabella behandelen, geloven dat vermoedelijk een onderliggende psychische aandoening achter het geheugenverlies zit.

Isabella was een voorbeeldige student, zei haar vader tegen de Duitse omroep RTL. Maar misschien zijn de hersenen overgeschakeld naar een soort beschermingsmodus, denkt hij. Thomas voegde toe dat het geheugenverlies zo extreem is dat ze zich haar familie niet eens herinnert.

Op dood spoor

De politie bevestigt het verhaal van de vader over het vermeende geheugenverlies. Het onderzoek naar de verdwijning is intussen op een dood spoor beland, het meisje gaat in therapie. „Het klinkt gek, maar we houden het voorlopig hierbij. Als Isabella zich iets kan herinneren en een mogelijke ontvoerder noemt, heropenen we de zaak natuurlijk weer”, legt woordvoerder Brigit Insinger van de Duitse politie uit.

Haar familie mag Isabella in de tussentijd niet zien, aldus RTL.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s: