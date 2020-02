In Noord-Italië is nergens meer een mondkapje te krijgen

De scholen zijn in de Noord-Italiaanse regio’s voor de hele week gesloten. De 36-jarige Maria kijkt hoofdschuddend naar haar rondhollende dochtertjes. ,,Die kan ik echt niet de hele dag binnen houden.’’ Ze pakt een flacon antibacteriële gel uit haar tas en smeert de handjes van haar dochters in. Maria: ,,Die heb ik van mijn moeder uit Polen gekregen. Ik heb een hele voorraad gelukkig thuis liggen. In Italië zijn ze uitverkocht. Ik zag op internet bizarre prijzen rondgaan.’’



Een paar meter verderop komen overvolle winkelwagentjes door de schuifdeuren van de supermarkt naar buiten. In heel Milaan is het hamsteren begonnen. De stad ligt weliswaar buiten de zogeheten ‘zona rossa’ (rode zone) waar niemand in of uit mag, maar de angst is groot dat dit de komende dagen kan veranderen en dat supermarkten dicht zullen gaan. De Italiaanse regering stelt dat er nergens in Italië een voedseltekort zal zijn, maar veel Italianen nemen het zekere voor het onzekere.



Ook in het buitenland groeit de angst voor de explosieve groei van coronabesmettingen in Italië. In Roemenië is een verplichte quarantaine aangekondigd voor Italianen die uit de Italiaanse regio’s Lombardije en Veneto (waar de meeste besmettingen zijn) in de Roemeense Boekarest hoofdstad Boekarest landen. In Mauritius is gisteren op de luchthaven een groep van veertig Italianen uit die regio’s verboden het vliegtuig te verlaten. Zij kregen de keuze tussen direct terugvliegen, of verplicht in quarantaine gaan.