In massagraf gevonden Keniaanse sekteleden ook slachtoffer van orgaanhandel

Droogte in Spanje mogelijke ‘catastrofe’ voor productie olijfolie, prijzen dreigen te stijgen

De droogte die Spanje al een tijd in haar greep houdt, is slecht nieuws voor de olijfolieproductie van het land. Als de weersomstandigheden niet snel veranderen, wordt de oogst volgens boeren dit jaar ‘een catastrofe’. Daardoor dreigt olijfolie in de supermarkt ook een stuk duurder te worden.