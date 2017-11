In hals gestoken Russische journaliste gewoon weer aan het werk

,,Deze vrouw liep niet weg’’, vervolgt Felgenhauer. ,,Ze hielp om de wonden in mijn hals dicht te drukken, omdat ik daar de kracht niet meer voor had en dreigde te stikken in het bloed.’’ Een dag voor Tatjana’s verklaring viel een grote Russische staatszender Echo Moskvy openlijk aan en claimde in een dertien minuten durende video dat het station de aanval had uitgelokt.