'In brand gestoken Australisch gezin vluchtte voor doorgedraaide rugbyvader’

De Australische topsporter die gisteren zijn echtgenote en drie jonge kinderen op gruwelijke wijze doodde en daarna zichzelf om het leven bracht, is een bekende van de politie. De 42-jarige Rowan Baxter moest zich vorige maand nog voor de rechter verantwoorden voor het mishandelen en stalken van zijn voormalige echtgenote. De ouders van de vrouw schilderen de man in Australische media af als een monster.

Aan het drama in Brisbane, waarbij moeder Hannah Baxter-Clarke en haar kinderen van 3, 4 en 6 om het leven kwamen, ging een zeer onstuimige vechtscheiding vooraf. Volgens de ouders liet Rowan Baxter, een voormalige rugbyprof, zijn ex-vrouw geen moment met rust en draaide hij steeds meer door. Zo ontvoerde hij ooit een van zijn kinderen en zou hij zijn ex de stuipen op het lijf hebben gejaagd met intimiderende sms’jes en telefoontjes.

Controlfreak

Uit angst voor escalatie boden de radeloze ouders van Hannah haar onderdak. Ze zouden zich geen raad weten met de ‘angstaanjagende en monsterlijke’ houding van haar man en stellen dat het drama het einde van een neerwaartse spiraal was, die al begon toen hun dochter elf jaar geleden met hem in het huwelijksbootje stapte.

,,Rowan was een controlfreak die zonder moeite in het hoofd van onze dochter kon kruipen”, stelt haar vader tegen The Daily Mail. ,,Hij ontvoerde een van de meisjes op tweede kerstdag en nam haar vier dagen mee, totdat de politie het meisje aan haar moeder teruggaf. Hij verbleef bij een vriend die net zo vreselijk was en stuurde Hannah een walgelijke e-mail dat zij aan alle ellende schuldig was.”

Contactverbod

Volgens de ouders is het zeer kwalijk dat Baxter gisteren zo dichtbij zijn vrouw kon komen. De topsporter mocht na een recente veroordeling zijn ex namelijk niet meer opzoeken. ,,Hij heeft haar op de een of andere manier in een hinderlaag gelokt. Ik weet zeker dat ze niet voor hem zou zijn gestopt, ze zou eerder proberen hem te overrijden”, zegt de vader stellig. ,,Hij moest en zou ons pijn doen, omdat we hem hadden verslagen. Hij was aan het spartelen en had geen vrienden meer om zich aan vast te klampen. Het lijkt erop dat hij plotseling zag dat er nog maar één uitweg was.”

Het echtpaar denkt dat Baxter obsessief de telefoon en locatie van hun dochter volgde door haar telefoon te hacken, waardoor ze haar wachtwoorden regelmatig moest wijzigen. Hij stuurde Hannah verdachte foto’s en ‘wist dingen die hij helemaal niet kon weten’. ,,Hij logde in op haar telefoon en wist op die manier waar ze was. Het was echt eng.’’

Geweldig gezin op Facebook

,,Rowan wilde de helft van de voogdij, maar wij wisten allemaal dat dat niet goed zou gaan. Hij werkte niet eens en kon zijn eigen gezin amper onderhouden. Het zag er allemaal niet goed uit”, aldus de ouders. Baxter mocht de afgelopen maanden af en toe de kinderen zien in het weekend, maar er was altijd spanning. Eind vorig jaar liep het uit de hand en viel de man zijn ex aan. Hij greep haar bij de pols, draaide haar arm achter haar rug en sloeg tegen haar schouder. De politie moest tussenbeide springen om erger te voorkomen.

,,Iedereen dacht dat ze een geweldig gezin waren, omdat hij dat op sociale media projecteerde met lieve foto’s en teksten dat hij niet zonder haar kon. Maar het was allemaal nep. Hij zei dat hij een goede vader was en van zijn kinderen hield, maar hoe kun je van hen houden en dan zoiets doen?”, klinkt het radeloos. ,,We hebben altijd onze twijfels bij hem gehad. Hij domineerde onze dochter altijd, verpestte haar relatie met anderen en probeerde haar zelfs bij ons weg te krijgen.”

Ton opgehaald

De broer van Hannah 'Baxter-Clarke onderschrijft het verhaal van zijn ouders en schildert Baxter eveneens af als een monster. ,,Ik probeer nu het bewustzijn over het toenemende geweld tegen vrouwen te vergroten. Monsters als hij komen er te vaak mee weg. Ik probeer ook geld in te zamelen voor mijn ouders, die er alles aan hebben gedaan om mijn zus te helpen ontsnappen van dit monster.”