In beslag genomen jacht van oligarch die nauwe band heeft met Poetin, wordt verkocht tijdens veiling

Onderzoe­ker over coronabe­leid in China: ‘Niemand in partijtop durft tegen Xi Jinping in te gaan’

In grote steden in China is dinsdag veel politie op de been, nadat de afgelopen dagen protesten werden gehouden tegen de strikte coronamaatregelen. In Peking en Shanghai zijn veel agenten en politiewagens op straat.

29 november