‘In 24 uur is de windsnelheid verdubbeld tot 270 km/u’: orkaan Lee groeit aan razendsnel tempo uit tot een van de krachtigste ooit

Orkaan Lee is nu officieel lid van het select groepje orkanen die behoren tot categorie 5. En de tropische cycloon deed dat aan een ongezien tempo. In amper 24 uur tijd groeide hij uit tot een zware orkaan met windsnelheden boven de 250 km/u. Men verwacht dat Lee nog verder zal aansterken en windsnelheden halen tot 290 km/u en daardoor een van de krachtigste orkanen ooit kan worden.

Een razendsnelle transformatie tot een orkaan van categorie 5

Op 5 september kreeg een tropische storm in de Atlantische Oceaan de naam “Lee” van het National Hurricane Center. Daarmee officieel de 12de storm van het Atlantische orkaanseizoen dat loopt van juni tot november. Op 6 september won de tropische cycloon aan voldoende kracht om een orkaan genoemd te worden. Daarop intensiveerde Lee razendsnel in de warme wateren van de oceaan. In amper een dag tijd groeide de orkaan uit tot een van categorie 5, de hoogste categorie op de Saffir-Simpson Schaal. Daarmee is het een van de snelst aan kracht winnende orkanen uit de geschiedennis.

De Saffir-Simpson Schaal classificeert tropische cyclonen in vijf categorieën op basis van hun maximale windsnelheden, stormvloedhoogtes en potentiële schade. Categorie 1 orkanen hebben windsnelheden van 119 tot 153 km/u, terwijl categorie 5 orkanen windsnelheden hebben van 252 km/u of hoger. Minder dan 1% van alle tropische cyclonen bereikt categorie 5 kracht. De laatste categorie 5 orkaan was Ian in 2022.

Kijken we naar de centrale druk dan staat orkaan Wilma uit 2005 op kop met 882 mbar.

Momenteel heeft orkaan Lee een aanhoudende windsnelheid van 270 km/u. Verdere versterking lijkt waarschijnlijk, omdat Lee zich bevindt in een omgeving met weinig schering en zeer warm water van ongeveer 30 °C. Verwacht wordt dat de orkaan verder zal aansterken en een windsnelheid van 290 km/u (of meer) zal halen.

De tropische cycloon kan dus mogelijk een gooi doen naar de titel van krachtigste orkaan ooit in de Atlantische Oceaan. Meestal kijkt men hiervoor naar de windsnelheid of de centrale druk (hoe lager de druk, hoe krachtiger de orkaan). Op vlak van windsnelheden staat orkaan Allen uit 1980 op kop met 310 km/u. Kijken we naar de centrale druk dan staat orkaan Wilma uit 2005 op kop met 882 mbar (Wilma haalde ‘maar’ 298 km/u op vlak van windsnelheid). Momenteel bedraag die voor Lee 926 mbar. Het is afwachten waar orkaan Lee precies zal eindigen. De komende 5 dagen zal de orkaan zeker al een categorie 4 of 5 behouden.

Bliksem gefilm in het oog van orkaan Lee

WIST JE DIT? Tot nu toe zijn er in 2023 al 22 grote tropische cyclonen ontstaan in de verschillende oceanen, waaronder zeven van categorie 5. Met de komst van orkaan Lee heeft nu elk individueel tropisch cycloonbekken dit jaar één categorie 5 cycloon voortgebracht. Dit is de eerste keer ooit dat dit gebeurd.

Wat zal de impact van orkaan Lee zijn?

Momenteel bevindt Lee zich het verste zuidoostelijk ooit waargenomen als een categorie 5 orkaan in de Atlantische Oceaan sinds de start van de metingen 172 jaar geleden. Tot en met woensdag wordt een gestage west-noordwestelijke koers verwacht ten noorden van de noordelijke Benedenwindse Eilanden, de Maagdeneilanden en Puerto Rico. Lee zal (voorlopig) geen land bereiken, maar de golven, neerslag en wind veroorzaakt door de storm kunnen zeker omliggende gebieden treffen.

Het pad van de categorie 5 orkaan bevindt zich ten noorden van

Computermodellen geven aan dat Lee volgende week waarschijnlijk een bocht naar het noorden zal maken. Belangrijk is vooral wanneer dit zal plaatsvinden aangezien dit bepaalt hoe dicht de gevaarlijke orkaan de Amerikaanse kust zal naderen. Hoe snel Lee zal afbuigen hangt af van hoe snel een hogedrukgebied ten noorden van de orkaan zal verzwakken. Wanneer het hogedrukgebied standhoudt zal de orkaan de oostkust van de Verenigde Staten kunnen naderen.

Door de klimaatver­an­de­ring neemt de sterkte van de orkanen toe

Komen categorie 5 orkanen vaker voor door de klimaatverandering?

In de jaren ‘70 en ‘80 vertegenwoordigden “major hurricanes “ (Categorie 3 of hoger) gemiddeld ongeveer 30 tot 33 % van alle Atlantische orkanen. Dit is gestegen naar een gemiddelde van 40 tot 50 % per jaar in de jaren 2000 en 2010. Dit betekent dat er gemiddeld 1.6 grote orkanen per jaar waren in de jaren ‘70 en ‘80, en dat dit vandaag de dag is toegenomen tot 3 à 4 per jaar.

Klimaatverandering is aangewezen als een reden waarom sterkere orkanen voorkomen. Het effect van klimaatverandering op de frequentie van tropische stormen is nog onduidelijk, maar de stijging van de zeewatertemperaturen verwarmt de lucht erboven en maakt meer energie beschikbaar om orkanen aan te drijven.