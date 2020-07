Immigratieminister Nieuw-Zeeland ontslagen na relatie met ondergeschikte

Lees-Galloway (41) had een relatie met een vrouw die in eerste instantie werkzaam was voor één van de departementen die onder zijn gezag vallen. Later kwam ze op zijn persoonlijke kantoor te werken, aldus Ardern. Hoewel van dwang geen sprake was, maakte de relatie met een ondergeschikte de minister kwetsbaar voor beschuldigingen van machtsmisbruik, zegt de premier.

‘Ik heb me zeer ongepast gedragen binnen mijn positie en kan niet doorgaan als minister’, zei Lees-Galloway in een verklaring. Hij zal zich in september niet opnieuw verkiesbaar stellen. Ardern hoorde dinsdag voor het eerst iets over de relatie en besloot na een gesprek met de minister dat de aard en vooral de duur van de er uiteindelijk voor hebben gezorgd dat ze het vertrouwen in Lees-Galloway is verloren. De relatie tussen de minister en de vrouwelijke medewerker is inmiddels voorbij.

Een dag eerder had Andrew Falloon, lid van het Nieuw-Zeelandse Huis van Afgevaardigden, abrupt zijn taken neergelegd. Falloon had seksueel getinte afbeeldingen naar meerdere vrouwen gestuurd, waaronder een studente. Ook hij bood zijn excuses aan.