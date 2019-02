Ikea ‘vergeet’ Nieuw-Zeeland op wereldkaart

Terwijl mensen van landkaarten zouden mogen verwachten dat ze een accurate weergave van de wereld laten zien, is dat bij de Björksta van Ikea niet het geval. De wereldkaart van de Zweedse meubelgigant is het onderwerp van gesprek, omdat een heel land van de kaart is geveegd.

Een oplettende Ikea-klant in Amerika uploadde een foto van van de kaart Björksta op Reddit, waar menigeen ook al snel de fout ontdekte. Nieuw-Zeeland is niet netjes rechts naast Australië getekend; het land staat zelfs helemaal niet op de kaart. De blunder komt op een pijnlijk moment: recentelijk kondigde Ikea aan dat het plannen heeft om in Nieuw-Zeeland een eerste winkel te openen. De winkel moet in de buurt van de stad Auckland worden gebouwd.



,,Ik ben benieuwd of deze kaart straks ook te koop is in de nieuwe winkel in Auckland", schrijft een van de Reddit gebruikers. ,,Dat is waarom ik van Nieuw-Zeeland houd, het is buitenaards”, aldus William Johnston op Twitter.

Excuses

Ikea betreurt de fout en biedt er excuses voor aan. De Zweedse keten is blij dat iemand de productiefout gemeld heeft en dat het nu kan worden aangepast. ,,We vinden het erg vervelend dat deze fout in de afbeelding is geslopen, en ons eerder niet is opgevallen", aldus woordvoerder Iris Midavaine. Of de kaarten die in Nederland voor €49,99 te koop zijn ook de fout bevatten is onduidelijk. ,,Maar de levering van deze partij is in ieder geval stopgezet”, laat de woordvoerder weten. ,,Mochten er wel kaarten zonder Nieuw-Zeeland in Nederland te koop zijn, dan kunnen klanten deze nog kopen zolang de voorraad strekt, want ze worden niet vernietigd. Dat zou zonde zijn.”

Ondanks dat Nieuw-Zeeland mist op de Björksta wereldkaart die in Nederland over de toonbank gaat voor €49,99 wordt het land wel afgebeeld op de Björksta kaart van €89.95, de kaart Snöstorp, Klätta en de Mölltorp.

Samenzwering

Het is niet voor het eerst dat Nieuw-Zeeland bij het maken van een wereldkaart over het hoofd wordt gezien. Eerder maakte de Nieuw-Zeelandse komiek Rhys Darby daarom samen met premier Jacinda Ardern een video waarin ze uitzochten waarom Nieuw-Zeeland op meer wereldkaarten mist. In de video vraagt Darby om Arderns hulp bij het oplossen van ‘de samenzwering.’



Het land zou volgens Darby ontbreken op de kaart van het spel Risk, de kaart van Central Park Zoo en ook bij die van Starbucks, zo laat hij zien in de video. De reden volgens de komiek: ,,Australië wil graag onze toeristen hebben.” Een andere reden zou volgens hem zijn dat de wijnindustrie niet kan concurreren tegen de goede wijnen die uit Nieuw-Zeeland komen.