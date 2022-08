‘Ik zie jullie in de hemel’: bezopen man wil nooduitgang van TUI-vliegtuig openen

Het voorval deed zich maandag voor tijdens een vlucht vanuit Paphos in Cyprus naar de Engelse stad Manchester. De vlucht had al enkele uren vertraging door een tekort aan personeel en toen het vliegtuig uiteindelijk kon opstijgen, zorgde een van de passagiers voor heisa.



Volgens de lokale krant Manchester Evening News zagen enkele passagiers hoe de man – van wie de identiteit niet bekend is – ‘iets wat op cocaïne leek’ zou hebben gebruikt. Hij begon daarna te bidden op de vloer van het vliegtuig en bedreigde het vliegpersoneel en de andere passagiers.

Onder invloed

Kirsty die samen met haar echtgenoot en twee kinderen in het toestel zat, beschrijft de vlucht als ‘de angstaanjagendste gebeurtenis’ in haar leven. ,,Tui liet een agressieve man die onder invloed was toe op onze vlucht. We waren allemaal al bang toen we hem op het vliegtuig zagen stappen’’, zegt de vrouw.



,,Het personeel bleef hem toch bedienen en drankjes geven. We zagen hoe hij cocaïne nam en de deur van het vliegtuig probeerde te openen”, vertelt ze. ,,Ik dacht echt dat ik ging sterven. Hij wees naar mij en mijn kinderen en zei ‘ik zie jullie in de hemel.’’

Tussenlanding

Door de heisa aan boord moest het vliegtuig rond 01.00 uur 's nachts een tussenlanding maken in Kroatië, waar de passagier - die door medepassagiers in bedwang werd gehouden, kon worden opgepakt. Op de luchthaven was echter niemand om de passagiers, die onder de indruk waren van het incident, op te vangen.



Sterker nog, de reizigers werden urenlang aan hun lot overgelaten zonder eten of drinken, vertelt Kirsty. Uiteindelijk werden ze naar nabijgelegen hotelsgebracht en konden de volgende dag weer naar huis vliegen. In een reactie verontschuldigde een woordvoerder van TUI zich voor de bewogen vlucht.



,,De gezondheid en veiligheid van onze klanten en crew is onze hoogste prioriteit en door een storende passagier moesten we landen in Zagreb, Kroatië”, klonk het. ,,Wij tolereren geen enkel storend gedrag op onze vluchten en willen duidelijk maken dat zulke gebeurtenissen erg zeldzaam zijn”, aldus de woordvoerder.