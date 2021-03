IJsland opgeschrikt door 50.000 aardbevingen in drie weken

‘Slechtste’ Duitse regisseur verfilmt bloedbad Hanau, stad en nabestaan­den ontzet

14 maart Iets meer dan een jaar na de racistische moord op negen mensen met een migratieachtergrond in het Duitse Hanau blijkt er een speelfilm in de maak te zijn over het bloedbad. De stad en de nabestaanden van de slachtoffers roepen de regisseur in een open brief op onmiddellijk te stoppen met de voorbereidingen en de film niet te maken. Volgens regisseur Uwe Boll is zijn ‘waarheidsvindingsproject’ al bijna afgerond en zijn de nabestaanden niet verplicht de film te kijken.