Iers hotel slaat 'slaatje' uit gierig vlogmeisje en stuurt miljoenenrekening

Hopelijk gelooft Elle in het credo 'There is no such thing as bad publicity' want echt positief is de tweeëntwintig jarige vlogger nog niet in het nieuws gekomen. Het Ierse hotel zette de mail, waarin Elle om de gratis overnachtingen vroeg, zonder enig probleem online. Ook werd er een keiharde reactie bij geplaatst: 'Als ik jou hier gratis laat slapen, wie betaalt dan al het personeel dat zorg voor jou draagt? Wie betaalt de kamermeisjes, de serveersters? De schoonmakers en de receptioniste? Wie betaalt er voor het water, het licht en de wasserette?', schreef eigenaar Paul Stenson. De Ierse hotelier is stomverbaasd over het brutale verzoek. ,,Het vergt een hoop lef om zo'n mail te sturen, en geeft een blijk van weinig respect en waardigheid."