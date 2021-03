Ierland in de ban van walrus die ‘in slaap viel op weggedreven ijsschots’

VIDEOIn Ierland wordt druk gespeculeerd over de vraag hoe een walrus van de Noordpool uiteindelijk arriveerde op Valentia Island aan de Ierse westkust. ,,Mogelijk is het dier afgedreven nadat hij op een ijsberg in slaap was gevallen.’’

De onverwachte bezoeker zorgt voor welkome afleiding in het door corona-ellende gedomineerde nieuws. Het dier werd gespot door Muireann (5), die haar vader, Alan Houlihan, wees op de walrus terwijl ze op Valentia Island wandelden. ,,Ik dacht eerst dat het een zeehond was, maar toen zagen we de slagtanden”, aldus de vader in Ierse media. ,,Hij was enorm. Hij was ongeveer zo groot als een stier of een koe, ongeveer even groot.”

Volledig scherm De verdwaalde walrus © Videostill

Uniek is het niet, wel spraakmakend. Walrussen leven normaliter rond de poolcirkel, waar ze jagen op schaaldieren in ondiep water. Ze klauteren vervolgens op ijsbergen en rotsen om uit te rusten. De grote zoogdieren duiken zelden op langs de Ierse kust. De eerste geregistreerde walruswaarneming was in 1897, maar vervolgens duurde het tachtig jaar eer de volgende zich liet zien. Sindsdien zijn er in Ierland een stuk of vijftien gespot.



Lees door onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Jonkie

Het dier op Valentia Island zou een jonkie zijn, afgaande op de lengte van de slagtanden, meldt de Ierse omroep RTÉ. Volgroeide walrussen kunnen slagtanden krijgen van wel een meter lang, dit exemplaar heeft slagtanden van zo’n 30 centimeter. Het dier is meer dan twee meter lang van snuit tot staart.

De Ierse zeebioloog Kevin Flannery vermoedt dat de jonge walrus in slaap is gevallen op een ijsberg en wegdreef, de Atlantische Oceaan over. Na duizenden kilometers te hebben gereisd, is de walrus waarschijnlijk uitgeput en hongerig, denkt hij. Een oudere man, te zien bij RTÉ, weet wel hoe het zo ver kon komen: ,,Wij denken dat hij achter de vrouwtjes aan zat.”

Een vrouw zegt heel blij te zijn met de komst van het dier. ,,Eindelijk een beetje leuke opwinding, we waren zo somber door alles rond corona. Dit is goed nieuws.” Rond Valentia zijn meer dan genoeg mosselen en kokkels voor het dier, dat volgens Flannery op eigen kracht terug kan naar het poolgebied.

Quote Wij denken dat hij achter de vrouwtjes aan zat Lokale bewoner

Verkennen

Tom Arnbom, van de Ierse afdeling van het Wereld Natuur Fonds, denkt ook dat het dier in redelijk goede gezondheid verkeert. ,,Soms wagen ze zich aan lange reizen om nieuwe voortplantingsgebieden te verkennen”, legt hij uit. Volgens de Irish Whale and Dolphin-groep (IWDG) is dit de derde waarneming van een walrus sinds deze eeuw. Het vinden van een partner kan voor deze walrus dus wat tegenvallen op de Ierse westkust.

De verwachting is dat het dier voorlopig langs de Ierse kust zal trekken om aan te sterken. Het publiek is gevraagd afstand te houden, maar dat zal moeilijk worden, aangezien het dier nu al een ster is. Er zijn ongeveer 20.000 walrussen in de Noord-Atlantische Oceaan, maar wereldwijd worden ze geconfronteerd met een groeiende bedreiging door klimaatverandering en scheepvaartroutes.