Ieren woedend op Eurocommissaris na ‘golfgate’ en meer corona-overtredingen

video/update Onrust VS na neerschie­ten zwarte man ‘voor ogen van zoons’, politie zet traangas in

25 augustus De politie in het Amerikaanse Kenosha heeft traangasgranaten afgeschoten op demonstranten die weigerden te vertrekken. De politie heeft uiteindelijk zeker vijf mensen gearresteerd, drie gebouwen in het centrum van de stad zijn in brand gezet. In de stad in de staat Wisconsin werd gedemonstreerd tegen racisme en buitensporig politiegeweld nadat de politie een ongewapende zwarte man had neergeschoten.