Dan is er nu eindelijk een deal. Oh nee, toch niet. Wat we kunnen melden is een deal op technisch niveau. Oh nee, toch niet. Er is nog geen deal, maar wel bijna. Er is nog helemaal geen deal!



Als er deze week geen akkoord komt, en die kans is groot, gaan we in november praten over hoe we ons kunnen voorbereiden op een keiharde brexit.



De verwarring en de onzekerheid zijn groot, niet alleen in Brussel en Londen, maar ook in alle andere hoofdsteden van de Europese Unie. En daarbuiten, want de hele wereld kijkt toe hoe de spanning zich almaar verder opbouwt in dit hoofdpijndossier zonder weerga. Dat kan ook bijna niet anders, want wat er op tafel ligt is niet zomaar iets: het vertrek van de Britten uit de Europese Unie.



Vanaf het moment dat de eilanders zich in een referendum met een nipte meerderheid uitspraken voor een brexit (iets meer dan twee jaar geleden, op 23 juni 2016), buigen politici en ambtenaren zich over de vraag hoe dit zo soepel mogelijk kan verlopen. En al iets meer dan twee jaar blijkt dat het woord ‘soepel’ hier totaal niet van toepassing is. Een Brusselse diplomaat schetst dat in de volgende bewoordingen: ,,De Britten dachten dat wij vanwege bewezen diensten en onder grote druk wel zouden gaan bewegen en hebben steeds hoog ingezet: ‘This is it. Take it or leave it.’ Dat was ook voortdurend de boodschap van Londen voor de eigen bevolking. Maar voor ons is het heel simpel: wij vertrekken niet, júllie vertrekken.”