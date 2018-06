Iedereen wil dit historische moment vastleggen

Zijn we getuige van een historisch moment, dat je aan je kleinkinderen gaat vertellen? Of is het een uit de hand gelopen fotomoment van twee theatrale politici?

Het is nog te vroeg voor een conclusie. De uitkomst van de gesprekken tussen Donald Trump en Kim Jong-un is nog niet zeker. Het doet er nu ook niet zoveel toe voor het publiek in Singapore, want dit is zo'n bijzonder moment. En je kunt het zomaar voor niets meemaken.

Dat wil zeggen een glimpje ervan. Want hier, de enige weg naar het zwaar bewaakte eiland, heb je de beste kans de beide hoofdrolspelers te zien passeren. Dat valt overigens nog niet mee, want diverse deuren van het belendende winkelcentrum zijn vergrendeld. Maar eentje is er open en die deur is snel gevonden. Tientallen mensen verdringen zich op de trap die uitzicht biedt op de snelweg.

Volledig scherm 'The Beast', de limousine van Trump. © REUTERS

The Beast

Een paar keer is er vals alarm als motorrijders van de politie in groepjes voorbij komen. Maar dan voel je de opwinding. Telefoons gaan omhoog als ‘The Beast’ passeert, de gepantserde auto van de Amerikaanse president.

Speciaal voor de paar kilometer van zijn hotel naar de ontmoetingsplaats met Kim is de high tech-limousine overgevlogen. Na een kwartier kondigt het volgende fotomoment zich alweer aan: de Mercedes van Kim Jong-un. Zijn slee wordt voorafgegaan door een Noord-Koreaanse cameraploeg die rechtop staat in een busje en kennelijk geen moment wil missen.

Geen applaus op de brug zoals in het mediacentrum, wel veel camerageklik. Sommige mensen hollen meteen weg want de werkdag gaat beginnen.

,,Het was prachtig”, vertelt een Filipijnse die haar dagelijkse joggingtochtje naar het eiland moest onderbreken. ,,Geweldig om dit te zien, ik wist helemaal niet dat ze hier nu zouden langskomen.”

Unieke presidenten

Een oudere toeschouwer is trots op zijn beelden. Ik zag de auto van Kim voorbij komen. Ik denk dat dit een historische dag is. Daarom sta ik hier. Je hebt hier twee unieke presidenten, die heel anders zijn dan andere staatshoofden ter wereld. Dit is een historisch moment als het ze lukt Noord-Korea te denucleariseren. De wereld wordt zo beter en vredelievender.”