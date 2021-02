‘Iedereen krijgt zijn wanten’: grote fabrikant gaat Bernie Sanders’ wereldberoemde wanten maken

Dat meldt Jen Ellis (42), de Amerikaanse schooljuf die de wanten breide waarmee Sanders de show stal tijdens de inauguratie van zijn Democratische partijgenoot Joe Biden op Twitter. Ellis kon niet in haar eentje aan de gigantische vraag naar de wanten voldoen. Daarom gaat ze in zee met een groot bedrijf om tenminste 18.000 paar wanten te maken.

De schooljuf leidde tot voor kort een rustig leven in haar woonplaats Essex Junction in de staat Vermont. Tot de foto van Bernie Sanders in een dikke winterjas mét de hand gebreide wanten bij Bidens beëdiging begin januari het hele internet overging. Al snel deden verschillende memes de ronde op Twitter, waarop de gefotoshopte Sanders met zijn wanten op allerlei plekken ter wereld te zien was.

18.000 e-mails

Sinds de inauguratie staat de wantenbreister dan ook in de internationale schijnwerpers. Ze kreeg minstens 18.000 e-mails van mensen die de wanten, gemaakt van oude wollen truien en gerecyclede plasticflessen, maar al te graag willen hebben.

Maar voor hen was er slecht nieuws: ze breidt geen wanten meer voor de commerciële verkoop. Dat meldde de schooljuf eerder op Twitter. ‘Ik ben zeer vereerd dat Bernie ze droeg op de dag van de inauguratie’, schreef Ellis. ‘Helaas zijn er geen handschoenen meer te koop. Maar er zijn genoeg creatievelingen op Etsy (een online marktplaats voor handgemaakte en vintage producten, red.) die ze kunnen maken.’

Nu is er echter goed nieuws voor iedereen die een paar ‘Bernie-wanten’ wil. Ellis gaat namelijk in zee met de Vermont Teddy Bear Company, één van de grootste knuffelbeerproducenten van de VS, om een ​​hele wantenlijn te produceren en zo aan de gigantische vraag te voldoen. ,,Ik ben zo blij, want in mijn eentje kan ik geen 18.000 paar wanten maken”, zei Jen Ellis in een statement. ,,Iedereen zal zijn wanten krijgen.” Een deel van de opbrengst gaat naar Make-A-Wish Vermont.

Ellis maakte de wanten al in 2016 voor Sanders, nadat hij de strijd om het Democratische presidentskandidaatschap verloor van Hillary Clinton. Ze gaf het paar mee aan de schoondochter van de voormalige presidentskandidaat, die eigenaar is van de peuterspeelzaal waar Ellis’ dochter destijds naartoe ging. ,,Ik breide wanten voor alle kleuterleidsters en besloot een extra paar te maken voor Bernie”, zegt de schooljuf tegen NBC News. ,,Ik deed er een klein briefje in met de tekst: ‘Ik steun je en hoop dat je je opnieuw kandidaat stelt’.”

Inauguratiemerchandise

Volledig scherm Mensen nemen een selfie voor een muurschildering van Sanders mét wanten. © AFP Nu de wollen wanten van Ellis een paar jaar later razend populair zijn, hoopt zij dat mensen meer onthouden dan alleen de memes en de wanten. ,,Door een willekeurig geschenk en een vriendelijke daad jaren geleden, gebeurt er nu iets totaal onverwachts”, stelt Ellis. ,,Iemand maakte die foto van Bernie, waardoor we midden in een pandemie de kans krijgen om samen om iets te lachen - niet om elkaar, want Bernie vindt het ook grappig.”

En ook hij draagt zijn steentje bij aan het goede doel. Sanders heeft zeker 1,8 miljoen dollar opgehaald dankzij de schattige foto die van hem gemaakt werd tijdens de inauguratie van Joe Biden. Mensen raakten niet uitgepraat over zijn bruine wanten en daar speelde het campagneteam van de 79-jarige senator handig op in. Op zijn website wordt merchandise met de grappige foto erop verkocht, onder andere T-shirts, truien en stickers.

De volledige opbrengst van Sanders’ inauguratiemerchandise gaat naar het goede doel, zo staat op diezelfde website. In het bijzonder naar organisaties in zijn thuisstaat Vermont, zoals Feeding Chittenden, Chill Foundation en Vermont Community Action centers.

