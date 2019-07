Iedere donderdag wacht autistisch jongetje (6) zijn beste vrienden op: de vuilnismannen

Waarom Noah zo enthousiast is over de vuilnismannen? ,,Hij houdt heel veel van grote vrachtwagens en vindt het heerlijk om te zien hoe de ophalers de zakken erin gooien”, legt Tracey uit. Af en toe krijgen de mannen ook een cadeautje van hun kleine vriend. Zo krijgen ze soms zelfgemaakte koekjes of een drankje toegestopt.



,,We zetten zelfs de wekker zodat we de vuilnismannen zeker niet missen”, aldus nog mama Tracey. ,,En als we om de één of andere reden toch niet op tijd buiten staan, dan wachten ze speciaal op ons. Ze willen hun kleine fan niet teleurstellen”, klinkt het dankbaar. ,,Ze hebben hem zelfs een stoeltje gegeven zodat hij zittend kan wachten.” En Jacob en Mark gaven Noah nog meer cadeaus: een speelgoed vuilniswagen en een pet van het afvalbedrijf.