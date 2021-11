‘Identiteit eerste slachtoffer migrantendrama Kanaal bekend’

De dood van Maryam Nuri Mohamed Amin is tegenover de Britse omroep onder meer bevestigd door een oom. Naast de jonge vrouw vonden ook 26 andere mensen de dood toen de boot zonk. De verloofde van het slachtoffer zei volgens de BBC dat Maryam hem niet had verteld dat ze met een bootje wilde oversteken. Dat had een verrassing moeten zijn. De vrouw zou later via Snapchat hebben laten weten dat de opblaasbare boot van haar groep begon leeg te lopen. Ze zei ook dat de opvarenden probeerden om te hozen. De Koerdische vrouw zou ook nog hebben geprobeerd haar partner gerust te stellen, door te zeggen dat er vast hulp onderweg was. Die kwam voor haar uiteindelijk te laat. De autoriteiten konden maar twee migranten redden. Nabestaanden kwamen gisteravond bijeen in Irak voor een herdenkingsplechtigheid. Ze wachten nog tot het lichaam wordt teruggestuurd naar Irak.

Terugnemen

De Britse premier Boris Johnson heeft de Franse president Emmanuel Macron gevraagd of Frankrijk de migranten terug kan nemen die per boot arriveren in Groot-Brittannië. Zo kan het aantal migranten dat de gevaarlijke oversteek waagt ‘significant of zelfs volledig worden teruggebracht’, verwacht Johnson. In Frankrijk is boos gereageerd op de brief. Macron noemt het ongepast dat Johnson met een openbare brief op Twitter met hem communiceert. Al gevolg daarvan heeft de Franse minister Gérald Darmanin van Binnenlandse Zaken de uitnodiging voor zijn Britse ambtsgenoot ingetrokken om met andere landen te overleggen over de kwestie. De ontmoeting met vertegenwoordigers van België, Nederland, Duitsland en de Europese Commissie gaat morgen wel door.