Human Rights Watch: misbruik vrouwen in Noord-Korea aan de orde van de dag

Seksueel misbruik door de politie, ambtenaren en zelfs openbare aanklagers is aan de orde van de dag in Noord-Korea. Dat zeggen tientallen Noord-Koreaanse vrouwen die het regime zijn ontvlucht tegen mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW).

De vrouwen verhalen over misbruik door mensen in machtsposities, van politieagenten tot soldaten. Van ongewenste aanrakingen en opmerkingen wordt in het land niet opgekeken, aldus het rapport, dat is gebaseerd op getuigenissen van 54 Noord-Koreanen die het land sinds 2011 zijn ontvlucht. Dat is het jaar dat Kim Jong-un zijn vader Kim Jong-il opvolgde als leider van Noord-Korea.

HRW trok twee jaar uit om het rapport samen te stellen, meldt The Guardian. ‘Als een bewaarder of politieagent een vrouw ‘uitkiest', heeft ze geen keuze en moet ze zijn eisen inwilligen, of hij nou gaat om seks, geld of andere gunsten', aldus het rapport. Veel misbruik vindt plaats rondom de zwarte markt, de schaduweconomie waar gezinnen van afhankelijk zijn.

Ook zijn de meeste gevangenisbewaarders, agenten en ambtenaren Noord-Korea man en gaan zij geregeld over de grens. Een vrouw die door de Chinese politie werd opgepakt nadat ze Noord-Korea ontvluchtte en werd teruggestuurd naar haar thuisland, vertelt dat ze in gevangenschap werd betast en gepenetreerd. Omdat haar lot in de handen van de tolk lag die haar was toegewezen, gaf ze daarnaast antwoord toen deze man haar seksueel expliciete vragen stelde. Volgens veel vrouwen is het wangedrag zo genormaliseerd, dat aangifte bij de meesten niet in hun hoofd opkomt.

Mensenrechtenschendingen zijn niet ongebruikelijk in dictatuur Noord-Korea. De Verenigde Naties schat dat tussen de 80.000 en 120.000 politieke gevangenen in het land worden vastgehouden in strafkampen. Daar worden zij onder meer gedwongen te werken onder erbarmelijke omstandigheden, uitgehongerd en gemarteld.