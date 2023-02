Hulporganisaties slaan alarm: humanitaire ramp dreigt in Noord-Syrië ‘VN staan aan kant regering’

,,De Verenigde Naties staan ​​aan de kant van de Syrische regering, niet van het volk”, claimde het hoofd van de vrijwilligersorganisatie, Raed al-Saleh, in een videogesprek vanuit de vanuit oorlogsprovincie Idlib met leden van de vereniging van door de VN geaccrediteerde pers (Acanu) in Genève. De internationale organisatie, die zich onder andere inzet voor humanitaire rechten, moet volgens hem ‘excuses’ aanbieden aan de inwoners van het getroffen gebied.

Overleven in de vrieskou

Duizenden gezinnen moeten zonder tenten, voedsel of andere hulpgoederen maar zien te overleven in de vrieskou. Het VN-noodhulpbureau (Ocha) vroeg volgens hem meermaals naar de goederenbehoeften ‘maar stuurde niets’. De Witte Helmen-chef deed een beroep op regeringen over de hele wereld om directe noodhulp buiten de VN om te organiseren.

De VN-organisatie voor migratie (IOM) meldde donderdag het vertrek van het eerste VN-hulpkonvooi vanuit de Turkse stad Gaziantep, niet ver van de grens met Syrië. De zes vrachtwagens bevatten volgens haar onder andere dekens, matrassen, tenten en lampen op zonne-energie voor minstens 5.000 mensen. Volgens Al-Saleh ging het om hulpgoederen die al voor de aardbeving onderweg waren en door ‘logistieke hindernissen’ met vertraging aankwamen in Atmeh. Volgens het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN is aan 24.000 mensen voedsel uitgedeeld, dat al opgeslagen lag in het noordwesten van Syrië.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Witte Helmen-chef Raed al-Saleh tijdens zijn persconferentie in de stad Sarmada, in de door rebellen bezette noordwestelijke provincie Idlib. © AFP

Economische beperkingen

VN-experts deden vrijdag een beroep op de internationale gemeenschap om ‘snel en effectief’ te reageren op de verzoeken om noodhulp uit Syrië, onder andere door het opheffen van de economische beperkingen die het gevolg zijn van sancties tegen het land. Dat sinds maart 2011 in een burgeroorlog verkeert.

De deskundigen vinden het zorgelijk dat de hulpverlening door de sancties ook nu met ‘aanhoudende uitdagingen’ kampt en pleiten voor omstandigheden waarin internationale samenwerking en het ongehinderd verlenen van humanitaire hulp beter mogelijk zijn.

Het Mensenrechtencomité van de VN roept op tot dringende hulp aan alle mensen in nood. Mensenrechtenchef Volker Türk pleit voor een onmiddellijke wapenstilstand in Syrië zodat de hulp iedereen kan bereiken.

Kinderen

Kinderrechtenorganisatie Save the Children roept met name de Syrische regering op om de levering van hulpgoederen mogelijk te maken. ,,De grensovergangen naar Noordwest-Syrië moeten open voor alle transport”, zegt noodhulp-coördinator Martine Bergwerff van de Nederlandse tak van de internationale organisatie. ,,De situatie is momenteel als geen andere crisis ter wereld. Van het verlies van familieleden en huizen tot geen voedsel of schoon water, de effecten van deze ramp hebben elk kind getroffen.’’

Bergwerff spreekt van een ‘race tegen de klok’ om een tweede ramp te voorkomen. In het deels door rebellen bezette noordwesten van het land kregen donderdag 7.500 mensen kant-en-klaar maaltijden en vandaag kwamen daar nog eens 2.500 bij. Aan 200 reddingswerkers werden eveneens maaltijden verstrekt. Ongeveer 300 mensen zijn ondergebracht in tenten, een aantal dat volgens de hulporganisatie zo spoedig mogelijk wordt uitgebreid tot 1000. Daarnaast kregen twee ziekenhuizen diesel en brandstof voor de generatoren en voor drie andere ziekenhuizen is dit onderweg.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Vrachtwagens met hulpgoederen voor Syrië bij de grensovergang met Turkije Bab al-Hawa. © AP

Grensovergangen

Hoe bemoedigend ook, het is een druppel op de spreekwoordelijke gloeiende plaat. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WHO) vreest dat de voedselvoorraden in Syrië snel opraken. Volgens de regiodirecteur is er dringend behoefte aan meer bevoorrading omdat nu negentig procent van de bevolking in het noordwesten afhankelijk is van voedselhulp.

Donderdag ging de belangrijke grensovergang tussen Turkije en Syrië bij Bab al-Hawa weer open. Die was jarenlang als enige grenspost goedgekeurd door de VN, maar was een aantal dagen onbereikbaar door aardbevingsschade. De eerste vrachtwagens met hulp komen nu weer binnen via die weg, maar volgens het Wereldvoedselprogramma is het noodzakelijk om meer grensovergangen te openen.

Vrijdag zijn volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IMO) veertien vrachtwagens uit Turkije gearriveerd in Syrië. Ze brachten onder meer elektrische verwarmingen, dekens en tenten om de overlevenden te helpen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Een lid van de Koerdische interne veiligheidstroepen bij een humanitair konvooi met brandstof dat vanuit Manbij in het noordoosten van Syrië moet worden vervoerd naar het noordwesten. © REUTERS

Syrische regering

De Syrische regering keurde vrijdag humanitaire hulp aan aardbevingsslachtoffers in rebellengebied goed. Het Rode Kruis, de Syrische Rode Halve Maan en de VN krijgen toezicht bij het verlenen van bijstand achter de frontlinies, melden Syrische staatsmedia, verwijzend naar gebieden die door de inmiddels twaalf jaar durende burgeroorlog niet in handen zijn van het regime in Damascus.

De regering riep de regio’s die het zwaarst zijn getroffen door de dodelijke aardbevingen van maandag, zoals Aleppo, uit tot rampgebied. Verder wordt er een fonds opgezet voor de heropbouw.

In Syrië hebben volgens autoriteiten en hulpdiensten ten minste 3384 mensen het niet overleefd, met 1347 doden in regeringsgebieden en 2037 in gebieden die onder controle staan van de rebellen. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten schat dat er in het door oorlog verscheurde land nog bijna 400 mensen meer zijn overleden.

Volledig scherm De Syrische president Bashar al-Assad met zijn echtgenote Asma tijdens een bezoek aan overlevenden van de aardbevingen in het ziekenhuis in Aleppo. © via REUTERS