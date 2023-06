Hulpdiensten redden 227 migranten bij Canarische Eilanden, dag nadat tientallen verdronken

Hulpdiensten zeggen dat de kustwacht de migranten in opblaasbare boten vervoerde in de buurt van de eilanden Lanzarote en Gran Canaria in de Atlantische Oceaan. Een aantal van hen werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie een moeder en een baby.

Ambtenaren van de Canarische Eilanden, die deel uitmaken van Spanje, zeiden donderdag dat hulpdiensten 's nachts 114 migranten in twee boten hadden geholpen. Op donderdagochtend werd een derde boot opgemerkt door de kustwacht en naar Lanzarote gebracht met 54 mensen aan boord. Ze waren in goede gezondheid, voegden de hulpdiensten eraan toe. Later op de dag kwam er nog een reddingsboot met 59 migranten aan boord aan in de haven van Arguineguin op Gran Canaria. Op tv-beelden waren drie kinderen te zien onder de passagiers.

‘Tientallen migranten verdronken’

Op woensdag zeiden twee hulporganisaties - Walking Borders en Alarm Phone - dat meer dan 30 migranten verdronken waren nadat hun rubberboot zonk voor de kust van Gran Canaria. Spaanse autoriteiten bevestigen dat nog niet. Zij zeggen dat reddingswerkers de lichamen van een minderjarige en een man hadden gevonden en 24 andere mensen zijn gered.

Maar volgens de twee hulporganisaties zouden er ongeveer zestig mensen aan boord zijn geweest. Helena Maleno Garzon van Walking Borders stelt dat er 39 mensen zijn verdronken, onder wie vier vrouwen en een baby. Alarm Phone houdt het op 35 vermiste mensen. Beide organisaties houden migrantenboten in de gaten en krijgen telefoontjes van mensen aan boord of hun familieleden.

Een Spaans reddingsschip, de Guardamar Caliope, was dinsdagavond slechts ongeveer een uur varen van de rubberboot in nood verwijderd, schrijft BBC op basis van het Spaanse persbureau Efe. Het schip bood geen hulp aan de rubberboot ‘omdat de operatie was overgenomen door Marokkaanse ambtenaren’, die een patrouilleboot stuurden. Die arriveerde pas tien uur nadat de zinkende boot was opgemerkt door een Spaans reddingsvliegtuig, aldus persbureau Reuters. Walking Borders en Alarm Phone bekritiseren Spanje en Marokko, omdat ze niet eerder hadden ingegrepen.

Een van de dodelijkste routes ter wereld

De Atlantische migratieroute, een van de dodelijkste ter wereld, wordt meestal gebruikt door migranten uit Marokko, Mali, Senegal, Ivoorkust en andere delen van Afrika ten zuiden van de Sahara. Ten minste 559 mensen - waaronder 22 kinderen - stierven in 2022 bij pogingen om de Canarische Eilanden - en dus Europa - te bereiken, volgens gegevens van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) van de VN. IOM zegt dat er 45 schipbreuken waren op de route in die periode, maar vermoedt dat het cijfer ‘waarschijnlijk onderschat’ is omdat de gegevens schaars en onvolledig zijn.

Het aantal aankomsten op de Canarische Eilanden is deze maand gestegen. ,,Tot nu toe daalden de aantallen dit jaar, maar deze maand was er een stijging die iedereen verraste. Alleen al in juni zijn er bijna tweeduizend mensen aangekomen’’, zei migratieadvocaat Loueila Mint El Mamy tegen Reuters. Een bron die werkt in een migrantenkamp op een van de Canarische Eilanden vertelde het persbureau dat ze de afgelopen dagen ongeveer duizend nieuwe migranten hadden opgevangen, vergeleken met honderd in dezelfde periode vorig jaar.