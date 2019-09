Huiszoekingen in Epstein-zaak: appartement en modellenbureau in Parijs doorzocht

De huiszoeking in Epsteins appartement aan de prestigieuze Avenue Foch vond gisteren plaats en die bij Karin Models vorige week dinsdag, zo maakte het Openbaar Ministerie (OM) in Parijs vanmiddag bekend. De doorzoekingen vloeien voort uit het onderzoek dat de Franse justitie op 23 augustus opende naar ‘verkrachting’ en ‘aanranding’ van vooral minderjarige meisjes. Het OM startte het onderzoek na berichten over mogelijk Franse slachtoffers in de Epstein-zaak.

Karin Models werd opgericht door Jean-Luc Brunel. Hij werd genoemd in het onderzoek naar de Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein. De 35-jarige Virginia Giuffre was een van de eersten die Brunel beschuldigde van seksueel misbruik. Hij zou haar gedwongen hebben tot seks met hem toen ze nog minderjarig was. Volgens de Amerikaanse vrouw werd ze tussen haar vijftiende en zeventiende seksueel misbruikt door Jeffrey Epstein en diens vrienden.

De Nederlandse Thyssia Huisman (46) klaagde Brunel begin deze maand aan voor verkrachting. In een brief aan de officier van justitie in Parijs, schreef het voormalige supermodel dat ze begin jaren 90 door Brunel werd gedrogeerd en verkracht in een appartement in Parijs. Ze was toen net meerderjarig. Volgens de Nederlandse vrouw bevond het appartement zich aan de Avenue Foch, vlakbij de Champs-Elysées, woonden er meerdere modellen en werden er ‘dagelijks’ recepties georganiseerd ‘met rijke zakenlieden die werden vergezeld door zeer jonge meisjes’.

,,Aangezien de feiten zijn verjaard, weet mijn cliënt dat haar getuigenis niet kan leiden tot een vervolging van de heer Brunel, maar ze wilde desondanks getuigen om het onderzoek te bevorderen”, verklaarde haar advocaat Anne-Claire Le Jeune tegenover het Franse persbureau AFP dat beschikt over een kopie van de brief.

Tegenover onze nieuwssite verklaarde Thyssen vorige maand voor het eerst dat ze in 1991 werd gedrogeerd en verkracht door de Franse modellenscout, door haar omschreven als de ‘meisjesleverancier van Epstein’.

Geen commentaar